同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。
魔童有「最靚仔星二代」之稱，從佢所分享嘅照片中看到，魔童擁有濃眉大眼，雙眼皮明顯，臉上更有微微鬍鬚，整體長相與爸爸張智霖甚為相似，唔少網民都大讚魔童愈大愈靚仔，更與TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》演員周嘉洛撞樣。張智霖曾笑指，希望魔童能帶女友回家畀佢睇睇，不過形容魔童係高冷又帥氣嘅「cool魔」類型，無需教佢追女仔。
對於兒子嘅管教，袁詠儀曾表示自己過往係「一言堂」，結果有段時間與魔童關係好差，甚至令魔童曾向張智霖提出要求換「換一個媽媽」，由於擔心長此下去令母子關係愈變惡劣，只好學習與兒子好好溝通。例如，袁詠儀曾透露魔童迷上編曲創作，對音樂充滿熱情，表示曾擔心呢個興趣喺未來是否可以搵到錢，但袁詠儀後來明白魔童喺大學生活結束後，始終需要獨自面對人生，認為最重要係囝囝可搵到自己熱愛嘅事，父母管唔到太多。而魔童於社交平台亦有分享與朋友組樂團和創作音樂嘅片段，歌曲旋律頗有水準。
