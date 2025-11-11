鳳凰｜一號風球今日日間維持
張曉卿離世終年 91 歲 「亞洲梅鐸」曾被指壟斷報業、干預《明報》編採自主︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被譽為「亞洲梅鐸」的馬來西亞企業家、常青集團執行主席兼世華媒體榮譽主席丹斯里張曉卿爵士今日（ 11 日）上午辭世，享壽積閏 95 歲（實齡 91 歲）。張曉卿從貧苦農家出身，創立跨國企業常青集團，並建立覆蓋東南亞、香港、中國、澳洲及歐美的華文媒體王國。惟其媒體併購與管理模式曾多次引發爭議，馬來西亞與香港評論界均曾批評其報業壟斷影響新聞多元，而《明報》在他掌管期間，總編輯姜國元被撤換，事件被指損害編採自主，引起新聞界強烈反應。
張曉卿於 1934 年 3 月 18 日出生於中國福建省閩清縣金沙鎮下林村，他在九名兄弟姐妹中排行長子，家境清貧，13 歲因生活困難而一度輟學，曾向人租地耕種以分擔家庭負擔。其母堅決反對後，他重返校園，以半工半讀方式完成中學教育。張曉卿先後就讀於馬來西亞詩巫中正中學、衛理中學及聖心英文中學，後來自修中國廈門大學函授課程，中文底蘊深厚，能操華語、英語、馬來語及伊班語，亦略懂日語。
18 歲時，因海外華人興起回國求學潮，他曾萌生赴中國深造的念頭，但在父親的一封信勸導下改變主意。多年後他感謝父親讓他避過動盪與災禍。
獲英女王頒授爵級司令勳章
1975 年，他與兄弟共同創立常青有限公司，憑著商業經驗與毅力，將企業發展為橫跨林業、棕櫚種植、石油與天然氣、資訊科技、酒店及製造業等多元業務的跨國集團。張曉卿亦創辦巴布亞新幾內亞英文報章《國民日報》，積極拓展新聞事業。
張曉卿於 1990 年代起積極擴展華文報業版圖，旗下的世界華文媒體集團逐步收購多家報刊，包括《星洲日報》、《南洋商報》、《中國報》、《光明日報》及香港《明報》等，成為海外規模最大的華文媒體網絡。
被指壟斷華文報業 影響新聞自由
他於 2009 年 6 月獲英女王伊利沙伯二世頒授爵級司令勳章（K.B.E.），以表彰他對巴布亞新幾內亞商界、社會及慈善事業的貢獻。2010 年，他再獲吉隆坡馬來商聯會頒發「 2010 年度馬來西亞商業領袖大獎──終生成就獎」，肯定其對國家及企業界的影響。
然而，張曉卿涉足媒體界後，其旗下的媒體合併與經營方式亦引起部分爭議。馬來西亞及香港的評論人士曾多次批評他壟斷華文報業，擔心影響新聞自由。早於 2000 年代初，馬來西亞華人社會已有撰稿人及公民團體發起「罷寫運動」，反對報業集中於單一財團手中。
明報總編輯換人 當年被指中共干預
在香港，明報於他接手後亦一度引起新聞界關注。2016 年 5 月，明報總編輯姜國元被撤換，事件被指與中共干預有關，引起新聞界及公眾強烈反應。有評論指出張曉卿及家族因在內地有龐大商業利益，或因而犧牲新聞自由。
當日逾 400 人冒雨在柴灣《明報》工業大廈外集會，手持生薑象徵支持姜國元，並譴責報館管理層打壓新聞自由。集會由香港記者協會及多個新聞工會發起，時任記協主席岑倚蘭在現場宣讀致《明報》企業集團董事會主席張曉卿的公開信，要求撤回解僱決定。《明報》職工協會時任主席曾錦雯表示，事件令員工感到失落，擔憂報章能否繼續維持獨立及敢言的傳統。
張曉卿除傳媒與實業外，事業亦涉及油棕業與建築業，版圖遍及亞洲多地。他與妻子潘斯里吳宇珠育有兩名兒子及四名女兒，分別為長男張昌恩、次男已故拿督斯里張昌富、長女拿督張瑩、次女拿汀張晶、三女張超及幼女張聰。
