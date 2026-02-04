張曦雯開工搞大食會 慰勞台前幕後工作人員

【on.cc東網專訊】藝人張曦雯（Kelly）早前埋首趕拍無綫重頭劇《璀璨之城》，殺青後依然有排山倒海工作待處理，包括出席「2026深圳衛視春節聯歡晚會」及迎接月底上映新劇《臥底嬌娃》密銅緊鼓的宣傳工作，不過她卻愈忙愈起勁，工作態度十分專業。

Kelly日前則於社交平台晒出過去3個月拍攝《璀》劇的花絮點滴，只見劇組台前幕後打成一遍，開工之餘還有各式聚餐，可謂寓工作於娛樂。她受訪時透露﹕「其實開工以嚟，我哋一齊過咗多個大時大節，好似冬至、聖誕及除夕咁，大家都想有少少嘅節日氣氛，加上工作人員真係好辛苦，所以我哋演員就夾咗啲錢，邊開工邊搞派對及大食會，最難忘係除夕嗰日大夜班，監製幫手安排咗個串燒檔嚟到拍攝現場，燒嘢畀大家食，同埋當時喺內地外景，可以一齊放吓煙花倒數，感覺好難忘。」而聖誕當天男主角之一的吳卓羲更提議打邊爐，大家分享美食之餘更影大合照留念。

