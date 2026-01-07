張書豪一手包辦育兒「卻被寶寶當壞人」 兒子1個反應讓他崩潰：像是我虐待他

藝人張書豪與歐陽妮妮2024年6月結婚，去年迎來兒子「睦睦」誕生，不時在社群分享育兒日常。不過，向來給人溫柔奶爸形象的張書豪，5日卻罕見在IG限時動態吐露育兒低潮，坦言因為兒子清晨的一個反應，讓身為主要照顧者的他情緒瞬間潰堤。

張書豪在發文中回憶，當天一早為了哄睦睦睡覺，已在床邊耗了一小時，孩子仍遲遲未入睡，接著又發現兒子大便，便立刻抱去清洗屁股。原本過程平順，沒想到歐陽妮妮中途想來幫忙，睦睦一看到媽媽，立刻崩潰大哭，讓他當下難過直言：「像是我剛剛虐待他一樣，而那一瞬間，其實我也崩潰了。」

張書豪擔任寶寶的主要照顧者，沒想到孩子並未因此比較信賴他。（圖片來源：IG bryanchang1988）

張書豪提到，自從月嫂離開後，兒子生活中的大小事幾乎都由他一手包辦，包含洗屁股、洗澡、刷牙、感冒吸鼻子、餵奶、哄睡、包尿布等，全都親力親為。他也坦言，這一切都是心甘情願，甚至曾「一廂情願」地認為，只要長時間陪在孩子身邊，睦睦一定能感受到自己的付出，親子關係也會因此更緊密，這也是他嚮往的狀態。

只是隨著時間累積，他才慢慢意識到，自己負責的這些照顧行為，對嬰兒來說，可能都是不舒服、難忍受，甚至害怕或抗拒的經驗。張書豪透露，最近發現睦睦常出現像是向媽媽哭訴的狀況，只要歐陽妮妮一出現，孩子就會情緒崩潰，讓他覺得自己彷彿被當成「壞人」。

他也反思，外界常稱讚睦睦被照顧得很好，但這背後其實是他在日常中的各種堅持，包含每一餐奶、副食品的時間與份量，甚至會想辦法讓孩子把奶喝完，「但事後想想，他一定覺得爸爸很煩。」張書豪坦言，自己不怕累，也願意承擔這些吃力不討好的角色，只是沒想到孩子的反應會如此明顯。

張書豪和老婆分工合作，歐陽妮妮主要負責陪寶寶玩、照顧父子倆的情緒。（圖片來源：IG bryanchang1988）

談到夫妻分工，張書豪表示，兩人原本就討論好，由他負責瑣碎又辛苦的照顧工作，歐陽妮妮則比較像「陪玩姊姊」，負責和孩子開心互動。他也說，自己其實不在意睦睦比較愛媽媽，「懷胎十個月，這輩子就該比較愛媽媽，你是她身上的血肉」，只是希望在付出了這麼多之後，也能分到一些愛，而不是「像虐待他一樣，看到媽媽就崩潰大哭」。

面對這段育兒挫折，張書豪反思後提出個人看法，認為照顧孩子時，不該長期只由同一個人承擔那些會讓孩子不開心、害怕或抗拒的時刻，否則對主要照顧者來說，心理壓力會相當大。他建議，另一半也要適時一起參與，讓孩子知道，不論是爸爸還是媽媽，都會陪著他經歷這些，也都出於愛。

所幸，老婆歐陽妮妮能夠理解他的感受，也主動提出願意一起調整育兒分工，希望改善目前的狀況。貼文曝光後，吸引不少家長與網友留言打氣，張書豪也在隔天凌晨再次發文致謝，表示看完大家的鼓勵後，心情平穩許多，但也坦言：「未來該怎麼調整真的需要智慧，我會用心面對。」

