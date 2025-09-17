皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！
張曼玉近日在小紅書設戶，正式成為「小紅書小姐姐」，在第一條片已經給大家很多穿衣靈感，一系列UNIQLO親民服裝被張曼玉帶起熱潮。同時，張曼玉是如何將親民價服飾穿到變「高訂」呢？除了靠氣質，手袋以及配飾是重要元素，當中，留意到曼玉現在都拿著Balenciaga Le City，她早就在千禧時期已拿著這款手袋，現在這款式又成為熱潮，可以說張曼玉穿衣審美很前衛，同時也帶出潮流其實也是個循環，現在流行的單品，也許不久的將來又會再掀熱潮。
除了Balenciaga Le City手袋，2025年的手袋熱潮離不開大手袋，從Chloé Paddington到Loewe Flamenco、Saint Laurent Le 5 à 7 Bea都很受歡迎。想知道現在手袋大走勢是什麼款式嗎？名牌網Net-A-Porter也發帶了2025秋冬潮流報告，當中也看到不少「大手袋」的蹤影。
在物色返工實用款大手袋的話，可以參考Net-A-Porter的推薦，款式都追得官網很貼，有時更會有優惠，滿$2,500又有免運，官方表示5日內就會收到貨（但小編試過2日左右都會收到，非常快速，而且是用DHL，有齊追蹤功能）。試過不合心水又有28日免費退貨退款服務，不怕買了回來不合心水會思前想後。話不多說，給大家一些實用返工大手袋推薦！
BALENCIAGA Le City small embellished textured-leather tote
價錢：$18,700
LOEWE Flamenco two-tone leather tote
價錢：$33,950
CHLOÉ Paddington embellished leather tote
價錢：$21,900
TOTEME Belted suede tote
價錢：$10,900
SAINT LAURENT Le 5 à 7 Bea leather tote
價錢：$27,500
相關文章：60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City
潮流熱話：
60歲張曼玉開小紅書帳戶引起熱話，第一條片學到的「曼玉時尚哲學」就是穿UNIQLO要戴兩條頸鏈
張曼玉都玩Pickleball是什麼？明星們也迷上的球類運動，成為「新派有錢人玩意」？
