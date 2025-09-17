Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦

張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

張曼玉近日在小紅書設戶，正式成為「小紅書小姐姐」，在第一條片已經給大家很多穿衣靈感，一系列UNIQLO親民服裝被張曼玉帶起熱潮。同時，張曼玉是如何將親民價服飾穿到變「高訂」呢？除了靠氣質，手袋以及配飾是重要元素，當中，留意到曼玉現在都拿著Balenciaga Le City，她早就在千禧時期已拿著這款手袋，現在這款式又成為熱潮，可以說張曼玉穿衣審美很前衛，同時也帶出潮流其實也是個循環，現在流行的單品，也許不久的將來又會再掀熱潮。

廣告 廣告

（張曼玉小姐書圖片）

（Getty Images）

（Getty Images）

除了Balenciaga Le City手袋，2025年的手袋熱潮離不開大手袋，從Chloé Paddington到Loewe Flamenco、Saint Laurent Le 5 à 7 Bea都很受歡迎。想知道現在手袋大走勢是什麼款式嗎？名牌網Net-A-Porter也發帶了2025秋冬潮流報告，當中也看到不少「大手袋」的蹤影。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

在物色返工實用款大手袋的話，可以參考Net-A-Porter的推薦，款式都追得官網很貼，有時更會有優惠，滿$2,500又有免運，官方表示5日內就會收到貨（但小編試過2日左右都會收到，非常快速，而且是用DHL，有齊追蹤功能）。試過不合心水又有28日免費退貨退款服務，不怕買了回來不合心水會思前想後。話不多說，給大家一些實用返工大手袋推薦！

按此到Net-A-Porter看新款手袋

BALENCIAGA Le City small embellished textured-leather tote

價錢：$18,700

SHOP NOW

BALENCIAGA Le City small embellished textured-leather tote

LOEWE Flamenco two-tone leather tote

價錢：$33,950

SHOP NOW

LOEWE Flamenco two-tone leather tote

CHLOÉ Paddington embellished leather tote

價錢：$21,900

SHOP NOW

CHLOÉ Paddington embellished leather tote

TOTEME Belted suede tote

價錢：$10,900

SHOP NOW

TOTEME Belted suede tote

SAINT LAURENT Le 5 à 7 Bea leather tote

價錢：$27,500

SHOP NOW

SAINT LAURENT Le 5 à 7 Bea leather tote

60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

60歲張曼玉開小紅書帳戶引起熱話，第一條片學到的「曼玉時尚哲學」就是穿UNIQLO要戴兩條頸鏈

張曼玉都玩Pickleball是什麼？明星們也迷上的球類運動，成為「新派有錢人玩意」？

25年前的張曼玉再掀話題，那時王家衛《花樣年華》的蘇麗珍實在太吸引