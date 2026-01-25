錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下，素顏下親手採摘無花果用來製作果醬，更形容非常好吃。網民看過影片後，大讚Maggie狀態絕佳，更指她似乎體重回升，因而顯得精神奕奕，形容她是「回春」。不過，許多網民卻「錯重點」，留意到Maggie的外套有型又實用，紛紛追問款式品牌，其後發現拆合港幣僅百多元。
Maggie早前自爆在法國獲得私人田地，並會打造成花園，而她在小紅書以「Bordeaux Diaries - Picking Figs 采新鮮的無花果」為題，配上影片及文字表示：「在郊外生活，其中一樣最開心的事，就是隨時都有甜美的水果吃！除了是最新鮮的，是免費的，還有是不間斷的！在不同的季節，大自然都會獻給我們一些，不一樣的蔬菜和水果。如果想要最健康、最好味道，那一定是要吃時令的。每一棵樹結果的日子都不是很長，所以一定要把握好時機……如果等太久，就會錯過它的黃金時期😆好像最近在散步的時候，留意到無花果樹上結滿了果，所以連下雨也不管，迫不及待地馬上去採！要不然過幾天後，就可能已經太熟，掉在地上啦😬😬這次採的無花果做出來的果醬真的非常好吃！等我有空的時候，再和玉寶寶們分享我做果醬的過程吧！」
Maggie身穿連帽的深藍色外套，內裏穿了牛仔襯衫配軍綠色長褲，背着軟皮肩袋拿著藤籃，冒雨採摘無花果，形容「有點小，可是很甜」，又指帶回家做果醬，而她為了採摘果實，不惜出動鋼梯攀到高處，結果收穫滿滿。
網民看到張曼玉的出遊情況，都大讚她保養得宜，「回春了，狀態好好」，又指她縱然素顏，但臉容飽滿，比起過往瘦得像人乾般好太多，「只是長胖了一些臉部飽滿了！不用參加活動不用減肥了」、「對那時候很瘦，很顯老，現在的狀態很好」、「Maggie已經到了看盡繁華，返璞歸真境界了」、「Maggie看見你如此自在地生活著，我感覺好安心🥹」。不少人卻「錯重點」，留意到Maggie的外套，紛紛追問是哪個品牌產品，結果搜尋到其外套在購物網標價1,420印度盧比，折合約120港元，價格十分親民。
其他人也在看
朱茵與黃智雯合影 網民驚嘆外貌逆齡長 曾分享保養方法
54歲朱茵於1991年參演首部電影《逃學威龍2》，之後憑《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》「紫霞仙子」一角備受關注，成為女神Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症
現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。梁朝偉首部主演歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）近期於多個國家進行宣傳，最新一站就去到法國巴黎，梁朝偉除咗出席首映之外，更現身公開售票嘅大師班接受訪問，面對陌生嘅主持及幾百位歌迷，原本以為佢會好內斂及怕醜，點知佢全程不斷有講有笑，同曾認有社交恐懼症嘅佢好唔同。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道
曾經係TVB花旦嘅梁藝齡（原名梁珮玲）成為基督徒多年，近年專注傳道之外，更成為「中華聖經文物館」館長Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高允貞《愛情怎麼翻譯》神顏稱霸！拍戲前舊照被瘋傳？消水腫秘訣徹底減走嬰兒肥
29歲的高允貞由《Moving異能》到《機智住院醫生生活》，再來到2026年大熱韓劇《愛情怎麼翻譯？》，她參與很多劇集都是人氣作品，其氣質與顏值美出新高度，樣子更成為「最美整型範本」。高允貞是怎樣陪養出高冷精緻，又有個性的新生代女神氣質呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 23 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 3 小時前
Alo Yoga傳香港開店？疑接手Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea舖位，隨時成為Lululemon勁敵
Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea店於1月25日正式結業，隨即已經傳來新舖由Alo Yoga接手。這個於2007年創立於美國洛杉磯的高端瑜伽服飾品牌，外國一線名人Kendall Jenner、亞洲區有BLACKPINK Jisoo以及BTS Jin也是代言人之一，也是「瑜珈界愛馬仕」Lululemon的強勁對手。如果Alo Yoga真的在香港開店，一眾Alo迷就可以親臨店舖試衫！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴
2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
單文柔帶陳展鵬坐高鐵唔講去邊 安排大型煙花慶生
【on.cc東網專訊】視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）向來是圈中模範夫婦，早前展鵬49歲生日，獲太太炮製連環驚喜，認真有心思。Phoebe昨日在社交網晒慶生片，Phoebe片中帶展鵬來到高鐵站，展鵬稱：「等咗咁多日，一直都唔知我生日要去邊，只係知道要嚟搭高鐵，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
男子港島徑行山暈倒昏迷 直升機送院後不治
【Now新聞台】一名男子下午在港島徑行山時暈倒昏迷，直升機送院後不治。 40多歲男子昏迷，飛行醫生為他進行心外壓急救，由直升機送去東區醫院。下午二時許，事主與友人在港島徑第5段行山時暈倒，友人報警求助，飛行服務隊直升機到場救起送院。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
TikTok美國用戶刪除量暴增150% 競爭平台趁勢升溫
TikTok 宣布美國業務將由新的合資公司承接後，用戶正加速刪除這款短影音 App，是調機構 Sensor Tower 的數據顯示，過去五天平均刪除量比之前三個月的平均水準暴增近 150%。鉅亨網 ・ 3 小時前
Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智
一連兩場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》昨晚在澳門圓滿結束，Tyson於尾場送上三大驚喜，第一擊是與「亞洲男神」Jackson Wang王嘉爾首唱新歌《DeadEnd》，以千禧年代旋律勾起觀眾的集體回憶，Tyson邀請Jackson登場時竟笑稱若不穿回外套，定必遭對方粗口問候；Jackson唱完新歌後即反擊說：「為何你要說不除衫是因為我呢？若然是這樣，我也脫掉吧！不止是你有胸肌呢！如果我除衫的話，你是否即席跳舞呢？Free Style嗎？大家好像還未看過Tyson跳舞呢？」Tyson即耍手擰頭狂叫「唔好」，場面爆笑！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
「最美姑姑」李若彤現身張學友演唱會！60歲淡妝如40歲一樣美麗，親授健身保養大法練成「李若彤同款馬甲線」
李若彤不僅保養得宜，傲人的「馬甲線」更是令人敬佩之處。近年她亦在小紅書上大方分享自己的保養大法與健身心得！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
MARF演唱會2026丨2.5公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
MARF邱彥筒將於3月22日於麥花臣舉行首個個人演唱會，門票分$1,180、$980、$680三種，將於2月5日起於CAST Ticketing公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
卡域克領軍兩連勝 紅魔3：2破槍手主場金身
【Now Sports】卡域克任教後替曼聯取得兩連勝，周日在英超壓軸重頭戲以3:2力挫榜首的阿仙奴，升上聯賽榜第4位，後者則錄得本季主場首敗。阿仙奴今戰讓加比爾捷西斯打正選，與薩卡及托沙組成進攻線；曼聯沿用上仗擊敗曼城的陣容，明奈續任正選，隊長般奴費蘭迪斯繼續被安排在箭頭的安保姆身後。頭半小時，阿仙奴佔優，紅魔門將拿文斯18分鐘曾救出蘇比文迪的近門頭槌，但比賽來到29分鐘還是要先失守，薩卡禁區右路傳球，奧迪哥特接應起腳雖「撻Q」，但門前的利辛度馬天尼斯與尤利安添巴緊纏在一起，竟後腳誤將皮球撞入自家大門，兵工廠便藉這個烏龍球領先。紅魔失球後開始反撲，34分鐘先有般奴藉對方守將走漏，半單刀下射斜，已給予兵工廠警號，結果3分鐘後便利用蘇比文迪在後場傳失，安保姆奪得皮球後，扭過拉也後射入空門，扳平1:1。曼聯換邊後將比數反超前，杜古與般奴在前場連環撞牆後，禁區外左腳勁抽，皮球如炮彈般中楣底後彈入，50分鐘將場上比數改寫成2:1；由領先變落後的兵工廠，58分鐘一口氣換4將，美連奴便是其中一人，結果踢至84分鐘藉球隊耍家的死球戰術，他在角球攻勢製造的混戰中，門前替球隊射成2:2。不過，2:2的比數now.com 體育 ・ 1 天前
里奧仔與妮妲莉寶文對今屆奧斯卡提名名單不滿 公開批評
【on.cc東網專訊】《第98屆奧斯卡金像獎》入圍名單於上周公布，雖然話題作《一戰再戰》（One Battle After Another）橫掃13項提名，其中片中4位影星包括男主角里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）均成功入圍爭獎，但惟獨於片東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前