張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌

61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下，素顏下親手採摘無花果用來製作果醬，更形容非常好吃。網民看過影片後，大讚Maggie狀態絕佳，更指她似乎體重回升，因而顯得精神奕奕，形容她是「回春」。不過，許多網民卻「錯重點」，留意到Maggie的外套有型又實用，紛紛追問款式品牌，其後發現拆合港幣僅百多元。

張曼玉冒雨摘無花果，其身穿外套亦受到網民關注。（小紅書＠張曼玉）

網民認為張曼玉體重較以往回升，所以容貌較飽滿，看起來狀態像「回春」。（小紅書＠張曼玉）

張曼玉表示採摘到的無花果雖然較細小，但很甜。（小紅書＠張曼玉）

張曼玉為了採摘無花果而出動鋼梯。（小紅書＠張曼玉）

即時品嘗即摘的無花果，享受最新鮮的味道。（小紅書＠張曼玉）

Maggie早前自爆在法國獲得私人田地，並會打造成花園，而她在小紅書以「Bordeaux Diaries - Picking Figs 采新鮮的無花果」為題，配上影片及文字表示：「在郊外生活，其中一樣最開心的事，就是隨時都有甜美的水果吃！除了是最新鮮的，是免費的，還有是不間斷的！在不同的季節，大自然都會獻給我們一些，不一樣的蔬菜和水果。如果想要最健康、最好味道，那一定是要吃時令的。每一棵樹結果的日子都不是很長，所以一定要把握好時機……如果等太久，就會錯過它的黃金時期😆好像最近在散步的時候，留意到無花果樹上結滿了果，所以連下雨也不管，迫不及待地馬上去採！要不然過幾天後，就可能已經太熟，掉在地上啦😬😬這次採的無花果做出來的果醬真的非常好吃！等我有空的時候，再和玉寶寶們分享我做果醬的過程吧！」

Maggie身穿連帽的深藍色外套，內裏穿了牛仔襯衫配軍綠色長褲，背着軟皮肩袋拿著藤籃，冒雨採摘無花果，形容「有點小，可是很甜」，又指帶回家做果醬，而她為了採摘果實，不惜出動鋼梯攀到高處，結果收穫滿滿。

網民看到張曼玉的出遊情況，都大讚她保養得宜，「回春了，狀態好好」，又指她縱然素顏，但臉容飽滿，比起過往瘦得像人乾般好太多，「只是長胖了一些臉部飽滿了！不用參加活動不用減肥了」、「對那時候很瘦，很顯老，現在的狀態很好」、「Maggie已經到了看盡繁華，返璞歸真境界了」、「Maggie看見你如此自在地生活著，我感覺好安心🥹」。不少人卻「錯重點」，留意到Maggie的外套，紛紛追問是哪個品牌產品，結果搜尋到其外套在購物網標價1,420印度盧比，折合約120港元，價格十分親民。