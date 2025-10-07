張曼玉淡出幕前多年有新目標 有意法國買地建設花園

張曼玉淡出幕前多年，近年她一直在歐洲生活。

國際影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，近年她一直在歐洲生活。今年八月Maggie開設小紅書帳號後經常分享生活日常，日前她分享了一條於去年四月拍攝的短片，透露有意在法國波爾多買地建設夢想花園，非常寫意！

張曼玉透露有意在法國波爾多買地建設夢想花園。

非常喜歡大自然

張曼玉所分享的影片可見當地田園優美的環境，可感受大自然清新的氣息。她表示在法國波爾多的大自然下體驗了幾天，每一刻都感覺到非常輕鬆，感受到打從心底的快樂！她續說：「有了這份溫暖，真的沒有什麼事會讓人煩惱。邀請我的兩位朋友，大概猜到我很喜歡這裏。」她指朋友向她表示波爾多有很多地，可以買地去建立自己夢想的花園。她分享過去完全沒有想過買地，不過經過思考後決定接受這一個挑戰。網民留言祝福張曼玉能夠夢想成真建立自己的花園，另外亦有網民表示仍然很期待她能夠再次演出新電影。

