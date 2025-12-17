張曼玉極罕香港露面 商場買貼地聖誕禮物 網民︰她好親民啊

影后張曼玉近年鮮有作品推出，但就同唔少藝人一樣積極開拓社交平台。張曼玉尋日喺小紅書分享去商場買聖誕禮物嘅片段，寫道「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。除了有藉口狂吃幾頓大餐，也特別喜歡裝飾聖誕樹，掛上很多可愛的飾物，和用閃閃的彩燈包圍著它。過程中，聽著聖誕歌，感覺很浪漫呢」。

片段所見，張曼玉疑似出現港島區太古城中心，買嘅禮物種類繁多，有兒童書籍同玩具、裝飾品、花紙等。Maggie亦有去到一家連鎖體育用品店，揀選今期流行嘅PICKLEBALL球拍等裝備，被網民大讚「她好親民啊」。

影后行街一樣唔夠時間一樣會攰，張曼玉shopping中途喺快餐店飲杯奶茶稍作休息，行到咁上下對住鏡頭話剩返一份禮物未買，但係約咗人食飯要趕住離開，而且唔想再行多轉，於是要急急腳掃貨。最後Maggie終於任務完成，登上的士離開前不忘祝網民聖誕快樂。

片中張曼玉以淡妝同曲髮造型現身，狀態相當唔錯，有人話Maggie同Do姐鄭裕玲撞樣！向來張曼玉都係時尚指標，網民睇完片就立即search下Maggie件皮褸係咩牌子！