張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備

張曼玉近日在小紅書分享生活點滴，片中她即使只是出門放狗，一身裝束依然星味十足，舉手投足盡顯「曼神」風範！想讓衣著升級？快來偷師她的穿搭哲學，學會如何用基本單品，輕鬆穿出高級時尚感。

Photo from 小紅書@张曼玉 Maggie

張曼玉「曼神穿搭」靈感1. 廓形皮衣：低調中見氣場

廓形皮衣內搭白色上衣，能立即提亮整體色調，而牛仔褲的休閒質感，正好柔化了皮衣本身的銳利感。再加上帥氣飛行員太陽眼鏡，瞬間為隨性裝束注入濃厚的星味！

Photo from 小紅書@张曼玉 Maggie

若想營造復古風格，可選擇本季大熱的棕啡色皮衣，獨特的懷舊色調與秋冬氛圍格外契合，輕鬆穿出慵懶時尚氣息，是本季不可或缺的時尚單品！

這件啡色皮衣，正是張曼玉當年的經典造型之一！

張曼玉「曼神穿搭」靈感2. Hermès F/W 1998深V毛衣的層次美學

「曼神」的第二套經典造型，是張曼玉在1998年為Hermès走秀的一套服裝，出自Martin Margiela的手筆，以深V毛衣搭配圓領內搭，再配上身同色系的闊腿褲，讓整體線條自然延伸，保暖的同時保持優雅輪廓，舒適、顯高又有層次感。

Hermes F/W 1998

張曼玉「曼神穿搭」靈感3. 女神級隨性休閒風

這一套可說是高級感日常穿搭的完美示範！以基礎長袖T恤外搭短版針織上衣，配上舒適Alo Yoga棉褲與cap帽，輕鬆穿出隨性街頭感。造型關鍵在於選擇合身但不過於貼身的版型，再用帽飾及色彩搭配增加整體完整度。

Photo from 小紅書@张曼玉 Maggie

Photo from 小紅書@张曼玉 Maggie

Alo Yoga Accolade 直筒運動褲 $1,150

SHOP NOW

Alo Yoga Accolade 直筒運動褲 $1,150

Alo Yoga Accolade 運動褲 $1,150

SHOP NOW

Alo Yoga Accolade 運動褲 $1,150

Alo Yoga Accolade 水洗直筒運動褲 $1,250

SHOP NOW

Alo Yoga Accolade 水洗直筒運動褲 $1,250

