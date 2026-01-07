天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALENCIAGA，就連裝滿禮物的購物袋也毫不簡單，展現她一貫不追逐流行、卻始終站在品味前端的時尚態度。
張曼玉逛街穿搭
張曼玉穿著深藍色風衣式剪裁皮外套，俐落線條讓整體造型多了幾分瀟灑氣場。這件外套來自 ba&sh 的 MILOS 皮夾克，內搭黑色長袖上衣與牛仔寬褲，配色簡潔卻極具個性，再加上香奈兒頸鍊點綴，微微帶出搖滾感，隨性卻毫不鬆散，完全是她最標誌性的私服風格。
黑色托特包換巴黎世家
這次出現在張曼玉耶誕節禮物採買 Vlog 中的包款，是 BALENCIAGA 的 Laundrette Tote Bag East-West，黑色小羊皮材質帶有細緻紋理，搭配做舊金色五金與正面壓印品牌字樣，低調中仍保有辨識度。東西向托特的比例俐落實用，無論肩背或手提都相當適合日常出門。BALENCIAGA Laundrette Tote Bag East-west in Black，NT.56,300
購物袋是 Goyard 這咖
買齊聖誕節禮物後，張曼玉將戰利品全數放進另一個酒紅色包包中，從經典花紋與包型判斷，應該是 Goyard 的 hobo 款式，深酒紅色調低調又耐看，可惜這個款式目前已停產，若偏好單肩背的輪廓，仍可參考品牌現行的 Bohème Hobo bag，同樣兼具實用性與經典質感。
張曼玉外套穿搭
近期成為 MO&Co. 全球品牌代言人的張曼玉，也在品牌釋出的形象照中再次展現她對外套穿搭的拿捏！她多以白色與棕色為主軸，全白造型搭配卡其色風衣，或是燈芯絨西裝外套，線條乾淨、配色克制，既藏住年齡，也撐起強大氣場，再次證明真正的時尚，從來不需要用力張揚。
封面圖片來源：小紅書@張曼玉Maggie
