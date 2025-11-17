張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例

張曼玉穿搭

張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹著的黑色大托特包，也被搜出是來自Gucci的包包了～

張曼玉逛街穿搭

張曼玉身穿oversize闊型皮衣外套，內搭白色T恤與牛仔褲，簡單卻不單調，腰間加上一條黑色皮帶修飾比例，腳踩運動鞋則增添輕鬆氣息，整體造型介於酷感與隨性之間，既符合她一貫的中性優雅，又十分適合秋冬季節。

身上托特大包是Gucci

張曼玉這次手上的黑色大包包來自Gucci的Totissima系列雙面托特包，這款包容量極大，外層是低調霧黑皮革，內裡則是經典的GG滿版老花設計，將實用與時尚完美結合。無論是逛街、出差或短途旅行都能輕鬆駕馭，Totissima系列以柔軟皮革聞名，包身挺度恰好，不易變形。

私下很常揹這咖

看準了Gucci Totissima系列雙面托特包的大容量，先前張曼玉在小紅書Vlog裡面，也有她揹著托特包一閃而過的俏皮畫面，看得出來，無論是夏天的背心穿搭，或是秋冬的皮衣穿搭，黑色的Totissima托特包都是百搭首選，難怪會成為張曼玉平常愛用的包款之一。

完美示範項鍊疊戴

除了包包和皮衣的搭配，張曼玉也示範用項鍊疊戴成為造型亮點！她以三條銀色項鍊打造層次感：細鏈條搭配吊墜款，再疊上珍珠拼接短鍊，長短錯落、材質對比，使整體造型更具層次，加上銀飾的光澤與皮衣金屬釦、黑色皮帶呼應，讓整套造型在酷感中流露女性的柔和氣質。

封面圖片來源：小紅書@张曼玉 Maggie

本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章