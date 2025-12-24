61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！

（圖／翻攝自小紅書）

當所有人都以為她早已遠離鎂光燈，張曼玉卻用一組時尚大片，再次證明什麼叫做「不用用力就很時髦」！這回她成為MO&Co.全球品牌代言人拍攝最新形象照，鏡頭前的她沒有刻意張揚，卻每一個眼神、每一個姿態都讓人無法移開視線，女神回歸就是這麼安靜、卻極有份量。

從黑白畫面中的俐落西裝，到淺色調沙發上的針織衫造型，張曼玉把「鬆弛感」穿成一種高度自律後的從容。寬肩剪裁、柔軟襯衫、自然垂墜的褲型，在她身上不只是衣服，而是一種歷經時間後才懂得的節奏感。沒有刻意裝年輕，卻比任何流行關鍵字都更耐看。

廣告 廣告

（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書）

另一組牛仔造型則完全是教科書等級的示範！簡單丹寧襯衫配合高腰牛仔褲，線條乾淨、態度明確，張曼玉站在純白背景前，表情冷靜卻充滿力量，讓人瞬間明白什麼叫「經典不會老，只會越看越對味」。

（圖／翻攝自小紅書）

特別耐人尋味的是她在鏡頭裡展現的狀態，不急、不搶、不討好，卻自然成為視線中心。61歲的她沒有被年齡定義，反而把歲月轉化成一種質地，讓「高級時髦」不再只是穿搭形容詞，而是一種只屬於她的存在方式！這樣的張曼玉，真的很難讓人不服氣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影

鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！