張曼玉61歲大方露素顏！ 「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板

61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。
其實張曼玉向來不刻意掩飾歲月痕跡，素顏面對鏡頭時，眼角細紋都清楚可見，但氣色良好、眼睛有神，加上身形挺拔，整體看起來相當輕盈。有曾偶遇她的民眾分享，看到她騎單車行動俐落，動作十分靈活。她的穿搭也常被討論，先前旅居法國波爾多體驗農耕生活時，曾以LV眼鏡搭配UNIQLO工作服，再用愛馬仕包裝自己種的蔬菜，這樣的搭配讓不少粉絲留下深刻印象。
去年，張曼玉開通小紅書帳號，簡單分享自己的日常生活，影片發布4小時就吸引23萬人追蹤。她分享的內容多是生活起居，包括穿平價品牌逛市集、素顏喝咖啡、爬山等，呈現生活化的一面，也被網友盛讚「這才是為自己而活的模板」、「鬆弛感絕了」。
面對外界對她晚年生活的各種議論，張曼玉曾表示，只要有土地、陽光和母雞就已足夠。她會剪掉衣服上的商標，也不避諱皺紋，認為真實才重要。61歲的她依然簽下服裝品牌的全球代言，也持續嘗試音樂創作，發行單曲，投入搖滾與音樂領域。
