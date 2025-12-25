張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏

張曼玉，也許有自己一套時尚風格，她高級的氣質，即使穿UNIQLO都可以很時尚。想要學習「曼玉式時尚」嗎？近期又多個品牌可以參考了！MO&Co.宣布張曼玉成為品牌全球形象大使，中性有型又從容的時尚造型，正好是現在很多女生會追求的鬆弛時尚，期待張曼玉會帶來更多的時尚靈感給大家！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

MO&Co. 這個成立於2004年的中國女裝品牌，其帥氣、搖滾、中性、酷女孩風格形容很標誌，時裝融合青年文化、街頭藝術與前衛設計，特色是獨特的剪裁、有趣的圖案與面料碰撞，提供摩登、有態度、充滿活力的服裝。

這次找來張曼玉來擔任全球形象大使，她跟品牌的方向也很配合，首波穿搭宣傳照都很有個性，各位時尚迷又有「曼神穿搭」新靈感。

按此到MO&Co.官網

張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level

45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格

Karina同款「超厚底增高鞋」出自R13！原地長高10cm，顯高穿搭靠這對「增高神鞋」