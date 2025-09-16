張曼玉都玩Pickleball是什麼？明星們也迷上的球類運動，成為「新派有錢人玩意」？

匹克球（Pickleball）成為熱門運動，到底連張曼玉也迷上的 Pickleball 是甚麼？又如何入門參與「新派有錢人玩意」？一起來看看吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

匹克球全球爆紅 連張曼玉也在玩！

張曼玉近期進軍小紅書，分享旅遊、時尚及悠閒日常，最近分享「打完一次 Pickleball 就愛上了」的經驗！（張曼玉 小紅書）

匹克球突然爆紅成為運動新潮流，就連現年 60 歲的張曼玉也迷上這項球類運動！張曼玉近期進軍小紅書，分享旅遊、時尚及悠閒日常，最近分享「打完一次 Pickleball 就愛上了」的經驗，影片中見張曼玉身手靈活而樂在其中，可見匹克球充滿魅力！

廣告 廣告

喜愛嘗試新事物的她，指 Pickleball 就如「放大的乒乓球裡揮拍」，簡易玩法「輕鬆卻又刺激」並指流汗是「無法替代的快樂」，到底讓她如此著迷的運動有甚麼強大魅力？

匹克球是甚麼？

匹克球源自美國，結合網球、羽毛球及乒乓球元素，簡單易學又容易上手，因而大受都市人的喜愛。匹克球只需一個實心球拍、帶孔塑膠球即可，而且規則簡單不複雜，大人小孩亦可輕鬆掌握，特別適合家庭聚會、朋友假日悠閒進行。

匹克球的場地規格

匹克球對場地的需求較低，只需有如羽毛球場般大小的場地即可進行。(GETTY)

香港人口密度高而運動場地少，匹克球對場地的需求較低，只需有如羽毛球場般大小的場地，配合匹克球網即可簡易進行。匹克球在香港爆紅後，現有更多私人場地、球具可供租用，更方便入門玩家與家人、朋友試玩。

匹克球簡易規例

匹克球源自美國，結合網球、羽毛球及乒乓球元素，簡單易學又容易上手。（GETTY)

匹克球的規則相對簡單，可雙打或單打，從底線低手發球至對方的發球區，雙方必須讓球「彈一次」後再回擊，從第三拍開始可直接回擊。網前 7 英尺的「廚房區」不可截擊，球落地後方可擊球。只有發球方可以得分，一局為 11 分，領先 2 分即可獲勝。

匹克球成為「新派有錢人玩意」

近年大家更專注於身心靈健康，因而興起多項「有錢人」喜愛的都市運動，匹克球是美國富商 Bill Gates 的家族娛樂，坐擁 10 億身家的 Kim Kardashian 亦於自家中設匹克球場。不但容易上手，而且運動量適中不會過於「勞累」，又能訓練心肺、肌力及協調能力，因為由富豪圈慢慢普及成為都市人熱門運動。

Polo Shirt憑什麼成為街頭新寵？2025秋冬衣櫥必備，從經典到Oversize、短身、條紋學習穿出高級感

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

李惠利同款PRADA護手霜為何爆紅？輕盈質地＋高級香氣，秋冬必入的韓國女生「手袋潮物」

Givenchy「女神鞋」是這對芭蕾舞鞋！張柏芝、容祖兒、阿Sa示範如何穿出高級感

Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾