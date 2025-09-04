張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的

45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。

而張柏芝事後亦喺小紅書上載一段以「Vlog | 沉浸式歌手再體驗日記」為名嘅影片，講述今次做嘉賓嘅趣事。首先會搞笑話自己由18歲開始都有去紅館，不過每一次都唔係自己嘅演唱會。綵排完畢後，張柏芝就前往休息室，期間佢自嘲：「我其實出了很多專輯的，但是只紅了一首。」並憶述喺獲邀做嘉賓時，主辦方叫佢揀選兩首歌，首先佢決定揀《任何天氣》，而另一首就竟然唔係揀自己嘅歌曲，揀選《留給最愛的說話》（原唱為鄭丹瑞、張麗瑾），原因係「那首歌我也沒有火，但是起碼我唱了一首我真的很喜歡的歌」。

之後，張柏芝仲大讚林家謙係一個特別有才華嘅歌手，跟住就將矛頭指向自己話：「看著他心裡面在想，才華我是沒有啦，但是顏值我還是有的」，然後大笑及拍手，非常搞笑。

影片出街後，唔少網民紛紛留言大讚佢嘅顏值，例如「姐姐你美！！！」、「凍齡了」、「好美，出來的時候给我美暈了」、「太美了吧 越來越年輕了」、「咁靚得唔得㗎？」、「香港最美」、「45？ 33 吧姐姐。哪像45啊」、「靚到無法形容」、「45歲生過三娃，還長這樣，神顏」及「靚到不得了」等等。

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

張柏芝小紅書影片截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！