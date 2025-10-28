張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛

張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你們在幹嗎呢？」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。

《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。日前播出一集中，氣氛驟然緊張。何賽飛坐喺車上，黑臉喃喃自語，顯然不滿。原來，當時何賽飛、劉嘉玲、寧靜等人早已上車準備，卻因為遲遲未見張柏芝而無法啟程，車內氣氛尷尬，何賽飛嘅耐心亦逐漸耗盡，不時催促工作人員。不過其實張柏芝當時並不在遠處，而係喺附近細心協調工作人員，叮囑千萬別弄丟大家嘅行李，仲特別強調工作人員車輛必須緊跟佢哋嘅車。然而，車上久候嘅何賽飛喺張柏芝現身時，立刻從車窗怒喝：「快快快！到車上來講！」佢語氣急促補充指：「我要開始急脾氣了，以後要確立規矩。」張柏芝一坐進車裡就解釋自己已處理好行李，唔會有丟失問題。何賽飛聽後卻翻起白眼，忍唔住爆發：「2025年9月7號的今天，現在這個時刻永遠不再來了，你們在幹嗎呢？」其嚴厲語氣讓車內氣氛降至冰點。張柏芝微微低頭，與何賽飛對視片刻，劉嘉玲則露出無奈表情。

不過，當晚團隊聚餐中，何賽飛主動打破沉默，承認自己情緒失控，脾氣急躁，更肯定張柏芝為行程所做嘅準備工作，真誠道歉，表示發火係因為等太久，張柏芝聽後大方接受，微笑回應。唔少網民讚揚張柏芝有個人修養，指即使被當面怒斥，不但冇頂撞或辯解，只係靜靜聽取，贏得唔少好評，又表示張柏芝關心別人感受，包括照顧其他成員嘅物資，激讚佢係個細膩體貼嘅夥伴。

