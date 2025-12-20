張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦

內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集，45歲張柏芝與60歲劉嘉玲一邊散步一邊聊天，其中張柏子分享與兒子相處之道，而劉嘉玲則大爆狄波拉曾私下向對這位「前媳婦」作出高度評價。

劉嘉玲與張柏芝邊散步邊聊天，柏芝透露會跟兒子一起玩運動和購物，就像朋友般相處。（《一路繁花2》截圖）

張柏芝與謝霆鋒育有兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），兩人於2011年離婚後，兒子由柏芝獨自帶大，其後她於2018年再生下第三胎「小王子」Marcus，而她曾透露以尊重為核心的朋友式態度去作教育兒子，經常被讚「好家教 」。在節目中，劉嘉玲問及柏芝平日跟兒子一起玩甚麼，柏芝表示會一起做運動，「水上的、衝浪的、打球的，甚麼都可以，我跟他們運動，還有時尚，跟他們購物，因為他們喜歡配搭衣服」。柏芝表示會跟兒子一起選購服裝，兒子會問她如何配搭，這種「媽媽跟兒子一起講fashion」的親子相處方式，令不少網民大表羨慕，認為能跟父母成為朋友實在很幸福。

劉嘉玲則大爆狄波拉曾私下對柏芝作出評價，「小孩子的那個奶奶（狄波拉），她一直誇讚你，哇！你把兩個孫子教得太好了。」張柏芝則謙虛地回應：「沒有，應該的，佢哋個本性都很好嘅。」而柏芝直言很少罵孩子，「我很少罵，但是我會直話直說，然後我永遠都加一句『你自己確定了，你要承擔後果』」。一旦孩子錯了，她也不會苛責，「我OK的，因為我覺得不（犯）錯就沒有（變）好」。柏芝這番育兒心得又贏得許多網民認同。

劉嘉玲爆狄波拉曾私下誇讚柏芝教子有方，把兩個孫兒教得很好。（《一路繁花2》截圖）

過往曾有傳言指柏芝與前奶奶狄波拉不和，向太陳嵐更曾指柏芝不讓前老爺謝賢和前奶奶狄波拉見兩個孫仔。柏芝則以狄波拉與孫兒開心合照去回應，而狄波拉和謝賢亦曾公開稱讚柏芝是好媽媽，如今劉嘉玲以第三者作證，足以證明柏芝與兩老沒有不和。

兒子謝霆鋒在啟德體育園開演唱會時，狄波拉與孫兒謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）一起捧場。