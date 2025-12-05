關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Yahoo 娛樂圈

張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨

張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。

廣告

張柏芝於社交平台分享一段影片，寫道：「Vlog｜超開心的一天！闖進積木世界！」從影片中所見，張柏芝為上海一個主題樂園擔任聖誕亮燈儀式嘉賓，於主題樂園大玩遊船、過山車等機動遊戲，以及各式攤位遊戲。另外，張柏芝繼續低調遮住Marcus個樣，特別為Marcus舉行生日會，準備咗美食及模型造型蛋糕慶祝7歲生日，並從後攬實Marcus切蛋糕，場面溫馨熱鬧。

張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝
張柏芝

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！

宏福苑五級大火

其他人也在看

《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波

《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波

過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因

47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因

現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
李榮浩、楊丞琳紐西蘭街頭放閃！「全程牽手摟腰」恩愛畫面被拍　私下相處曝光

李榮浩、楊丞琳紐西蘭街頭放閃！「全程牽手摟腰」恩愛畫面被拍　私下相處曝光

近期，有民眾在紐西蘭奧克蘭街頭巧遇李榮浩與楊丞琳，只見李榮浩染著吸睛的亮紅髮，與楊丞琳十指緊扣散步，全程輕鬆聊天，面對路人拍攝也毫不避諱，親密互動讓不少網友直呼「這對夫妻真的好甜」。

姊妹淘 ・ 19 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺　Hoho崇拜看哥哥萌翻

12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺　Hoho崇拜看哥哥萌翻

陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。

姊妹淘 ・ 1 天前
大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！

大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！

哎喲，上海的東方體育中心本該是萬人合唱的熱鬧夜，誰知大槻真希演唱會唱到一半，燈光全黑工作人員衝上台搶麥克風「請下台」，場面尷尬到爆！

Japhub日本集合 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

昨晚一集最大焦點，絕對是Man姐（佘詩曼飾）「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）強勢回港。身為SNK元祖級新聞女王的Madam Yuen，這次回歸除觸發方太（龔慈恩飾）力邀回巢。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆

岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆

現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...

styletc ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜港鐵大埔墟站男童派花　小朋友被讚好有心

大埔宏福苑五級火｜港鐵大埔墟站男童派花　小朋友被讚好有心

大埔宏福苑發生五級火，釀成嚴重傷亡，大批居民痛失家園。連日來不少市民前往現場獻花悼念，有網民於社交媒體分享一段影片並表示，「搭車望到細佬好乖，忍唔住拍低左」。 拍攝者指，自己由大埔墟火車站前往宏福苑的路上，近王肇枝中學時，看到一名男童拿著多束鮮花，主動幫助派發鮮花給前來悼念的市民。拍攝者補充，在拍攝影片前，男童會

am730 ・ 19 小時前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！

「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！

2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，

ELLE.com.hk ・ 1 天前
新城勁爆女歌手投票驚見「鹽焗雞」 網友好疑惑以為點餐紙 原來真有其人

新城勁爆女歌手投票驚見「鹽焗雞」 網友好疑惑以為點餐紙 原來真有其人

年尾向來係頒獎禮季節，不過而家得返新城同商台仲會喺年尾搞樂壇頒獎禮。有獎就自然有投票，有網民發現新城勁爆頒獎禮嘅勁爆女歌手網上投票名單上，出現「鹽焗雞」 呢個單位

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒　浪漫告白：我會求到成功為止

向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒　浪漫告白：我會求到成功為止

向佐日前在實境節目《尋真之地》罕見談起對愛情的真實心情，首次坦言當年向郭碧婷求婚時其實「很怕被拒絕」，豪門少爺難得的緊張模樣意外衝上熱搜。

姊妹淘 ・ 1 天前
應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如

應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如

陳小春正展開巡迴演唱會，不過早前老婆應采兒就缺席，應采兒近日透過拍片解釋自己缺席係因為擔任大仔Jasper嘅專屬經理人，陪同出席活動。日前，Jasper為上海青少年活動擔任主持人，應采兒陪住Jasper從彩排到正式演出，幫忙調整台詞、整理行頭，也不忘拍攝紀錄，並時不時給孩子鼓勵，又帶住細囝Hoho坐喺台下，全神貫注地望住哥哥表演。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
背後真相曝光　楊冪澱粉照吃還不超過50公斤

背後真相曝光　楊冪澱粉照吃還不超過50公斤

[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲　導演高思約：去留無分對錯　要對得起自己︱Yahoo

鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲　導演高思約：去留無分對錯　要對得起自己︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。

Yahoo新聞 ・ 4 小時前
松田翔太曬天價英國老車！ 車牌藏秋元梢的秘密暗號？

松田翔太曬天價英國老車！ 車牌藏秋元梢的秘密暗號？

當年《花より男子》那個金毛＋牙籤＋一臉欠揍笑容的西門さん，現在真的40歲了。

Japhub日本集合 ・ 18 小時前
不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！

不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！

小櫻花這兩年不只在舞台上發光發熱，私底下更一頭栽進毛線世界，把等待通告、休息的零碎時間，全都拿來「織」出屬於自己的療癒宇宙。從最初練習的小吊飾、配件，到後來親手完成舞台用帽、包包，甚至送給演藝圈好友當禮物，她一路把興趣玩成專業，更推出個人編織服飾品牌「KKU...

styletc ・ 1 天前
上海演唱被叫停　大槻真希返日報平安：遺憾沒向歌迷道謝

上海演唱被叫停　大槻真希返日報平安：遺憾沒向歌迷道謝

演唱多首動畫《ONE PIECE》歌曲為人熟悉的日本女歌手大槻真希，上月28日在上海演出時，唱到一半被叫停，並被工作人員請落台，引起爭議。已返回日本的她，前日(1日)於社交網留言報平安，直言遺憾是沒能向當天到場支持她的歌迷親口致謝。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Jonathan Anderson三度奪年度設計師，「拼命三郎」感言引用Taylor Swift：I am just the showgirl

Jonathan Anderson三度奪年度設計師，「拼命三郎」感言引用Taylor Swift：I am just the showgirl

41 歲的 Dior 創意總監 Jonathan Anderson 第三度「封王」，奪下英國時尚大獎的年度設計師（Designer of the Year）獎項，這是他連續第三年摘下此殊榮，成為獎項史上首位三連霸得主！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
橫綱千金嫁給松田翔太後！ 秋元梢在玩什麼消失大法？

橫綱千金嫁給松田翔太後！ 秋元梢在玩什麼消失大法？

秋元梢一出場，黑長直配齊瀏海，165公分配上那張狼系臉，直接讓人腿軟。

Japhub日本集合 ・ 22 小時前