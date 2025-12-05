張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨

張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。

張柏芝於社交平台分享一段影片，寫道：「Vlog｜超開心的一天！闖進積木世界！」從影片中所見，張柏芝為上海一個主題樂園擔任聖誕亮燈儀式嘉賓，於主題樂園大玩遊船、過山車等機動遊戲，以及各式攤位遊戲。另外，張柏芝繼續低調遮住Marcus個樣，特別為Marcus舉行生日會，準備咗美食及模型造型蛋糕慶祝7歲生日，並從後攬實Marcus切蛋糕，場面溫馨熱鬧。

