張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒

張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。

張柏芝於節目中透露，某次剖腹產出院後不久，剛回到家中便發現愛犬即將臨盆；因為情況十分緊急，儘管剖腹產後傷口疼痛，仍俯身替狗狗接生，直至幫愛犬接生完，張柏芝意識到自己腹部傷口已經腫脹並痛楚難當。張柏芝續指，當時馬上致電畀接生嘅醫生求助，但對方正準備飛往歐洲旅行，無法即時趕來，只好自行塗抹消炎藥。在場嘅劉嘉玲對張柏芝做完手術後仍能一個人處理呢一切感到難以置信，亦追問張柏芝冇其他人在家？更認為其家人或助手唔畀佢咁做，張柏芝回應指：「那時家裡真的沒有人在，沒有人敢碰。」

廣告 廣告

節目播出後，引起網絡上激烈討論。部分網民批評張柏芝前夫謝霆鋒，質疑為何在張柏芝產後回家後身邊冇人照顧。然而，也有部分網民指出，張柏芝與謝霆鋒早已於14年前分開，張柏芝呢段經歷極有可能發生喺佢誕下第三子嘅時期，與謝霆鋒無關。

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》

《一路繁花2》

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！