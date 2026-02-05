張柏芝與大仔澳洲被野生捕獲 Lucas身高顏值獲激讚：比大多數星二代強

焦點

張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束，並由張柏芝親力親為湊仔。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但未有透露細仔生父嘅身份。現年18歲嘅Lucas喺 今年正式入讀澳大利亞音樂學院（AIM）修讀音樂，身為媽媽嘅張柏芝喺上月底已經帶同三個囝囝飛往澳州。

早前張柏芝喺安頓好大仔後曾短暫回港，之後被網民喺香港機場野生捕獲，被目擊獨自一人帶同多個行李再飛澳洲。近日，有網民喺澳州悉尼宜家家居巧遇張柏芝同Lucas購物，影片中Lucas打扮樸素，單手插袋，而媽媽張柏芝戴上口罩，同樣以低調打扮現身，期間以英文交談，張柏芝不時問 Lucas對家居用品嘅睇法。

呢個PO一出，唔少網民都紛紛留言激讚Lucas顏值及估計Lucas身高超過180cm，因比身高165cm嘅張柏芝高將近半個頭，例如「謝霆鋒的兒子能長這麼高相當可以了」、「陽光帥氣，看起來很健康的那種」、「張柏芝把兒子養得很好，比大多數星二代強」、「這樣看Lucas最少也差不多180高，他高柏芝不止半個頭了」、「Lucas好帥」、「兒子好帥，個子挺高的」、「舉手投足間真的很謝霆鋒」、「Lu真的好帥好帥媽媽好美」、「好帥啊我的天」、「天啊 lucas好帥好帥，太喜歡他了」及 「哎呀帥呀，要是出道我就粉了」等等。

