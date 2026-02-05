張柏芝與大仔澳洲被野生捕獲 Lucas身高顏值獲激讚：比大多數星二代強

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束，並由張柏芝親力親為湊仔。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但未有透露細仔生父嘅身份。現年18歲嘅Lucas喺 今年正式入讀澳大利亞音樂學院（AIM）修讀音樂，身為媽媽嘅張柏芝喺上月底已經帶同三個囝囝飛往澳州。
早前張柏芝喺安頓好大仔後曾短暫回港，之後被網民喺香港機場野生捕獲，被目擊獨自一人帶同多個行李再飛澳洲。近日，有網民喺澳州悉尼宜家家居巧遇張柏芝同Lucas購物，影片中Lucas打扮樸素，單手插袋，而媽媽張柏芝戴上口罩，同樣以低調打扮現身，期間以英文交談，張柏芝不時問 Lucas對家居用品嘅睇法。
呢個PO一出，唔少網民都紛紛留言激讚Lucas顏值及估計Lucas身高超過180cm，因比身高165cm嘅張柏芝高將近半個頭，例如「謝霆鋒的兒子能長這麼高相當可以了」、「陽光帥氣，看起來很健康的那種」、「張柏芝把兒子養得很好，比大多數星二代強」、「這樣看Lucas最少也差不多180高，他高柏芝不止半個頭了」、「Lucas好帥」、「兒子好帥，個子挺高的」、「舉手投足間真的很謝霆鋒」、「Lu真的好帥好帥媽媽好美」、「好帥啊我的天」、「天啊 lucas好帥好帥，太喜歡他了」及 「哎呀帥呀，要是出道我就粉了」等等。
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
現年30歲嘅周嘉洛，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》廢青「金城安」一角成功入屋，「升呢」擔任古裝喜劇《痞子殿下》男一，更與女神陳瀅因拍攝該劇而結緣
陳嘉寶（Anjaylia）2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後生活充實多采，照顧家庭與三位小千金，Anjay更堪稱「時間管理大師」，熱愛工作的她在電台開咪、出席活動等等，生活美滿。近日，早已淡出的Epaphras竟為愛妻破例「出山」！夫妻檔首度合體為珠寶品牌拍攝情人節系列的宣傳照，二人大晒恩愛，面對老公重拾模特兒的本行，Anjay笑說：「黃生寶刀未老呀！我印象中我哋拍拖冇幾耐黃生已經唔再接拍廣告，今次我覺得係正嘅！兩個一齊做嘢，會有好多相可以留念，係一個好好嘅回憶嚟！」
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
【on.cc東網專訊】前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV的節目主播工作。近日她在社交網分享性感照，先是穿上黑色套裝裙坐在毛毛椅上，展露女神霸氣，而壓軸登場的相片中，就見她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」
近日，一段迪麗熱巴18歲時的新生自我介紹影片在網路上傳開。影片中她面對鏡頭略顯緊張的模樣，引發不少網友回頭翻找她學生時期的畫面，也帶起一波關於她校園生活的討論。
【on.cc東網專訊】藝人盧慶輝當年憑經典長劇《真情》中「唐立生」一角而大受歡迎，更一度被力捧為小生，可惜後來因負面新聞致形象受損，之後他決定棄影從商轉往內地發展，不過去年傳出他破產的傳聞，之後更有人捕獲他在羅湖賣唱，其近況備受網民關注。
KP邀請到電影《尋秦記》兩位主演古天樂、林峯前來分享。KP提到《尋秦記》中兩位主演碼頭離別流淚一幕令人難忘，林峯指拍攝順利兩take搞掂
【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。
鄭俊弘（Fred）同拍拖多年嘅女友何雁詩（Stephanie）於2020年結婚，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，因此需要入讀特殊幼稚園。
現年58歲嘅魏駿傑曾係TVB力捧小生，早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前佢喺小紅書上載一條拍攝工作花絮嘅影片，佢著上西裝 ，雖然身形比高峰期冇咁圓潤，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，紛紛留言建議佢減肥，例如 「為什麼就减不下去那」、「老魏，必須减肥了呀」、「真的是胖了很多很多」、「龍少爺... 你争口氣 少吃點行不行....」、「差點沒認出來」及 「老魏呀？咱减减肥吧，求你了把原來帥氣的駿傑還给我」等等。
全新浪漫喜劇Netflix《訂閱男友》，即將於3月6日於Netflix全球獨家播出，今（5）日釋出了前導海報與正式前導預告。影集描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo智秀 飾），為了實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」。影集以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。BLACKPINK成員Jisoo智秀與向來和搭檔演員擁有自然化學反應著稱的徐仁國搭檔演出。導演由金政植執導，他以《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等作品聞名，擅長打造貼近現實又不落俗套的浪漫喜劇。
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」
這場日本SV聯賽的明星賽，本來該是球星們秀技的歡樂派對，沒想到卻因為一記意外發球，讓大阪Bluteon隊長西田有志瞬間竄紅全球。26歲的他，在半場發球準度挑戰中，一球偏離軌道直接砸中場邊撿球的女性工作人員，當場嚇壞全場。但西田的反應神速，從底線狂奔過去，直接來個頭先著地的滑行俯衝，停在對方面前切換成經典土下座模式，連續鞠躬道歉到對方笑開懷。