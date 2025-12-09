聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
張柏芝被前經理人余毓興控告違約 否認要對方處理形象「我不嬲都無乜形象」
張柏芝被前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited控告，指她預支越4千萬元片酬後未有履行電影合約兼違反經理人合約，向她追討1276萬元賠償。案件於在高等法院開庭審訊。
尋日喺庭上，原告一方律師認為張柏芝喺2013年7月表示唔知道AEG清盤並不合理，因為中港兩地都有報導有關消息，張柏芝對此不同意，認為媒體報道唔一定屬實，更指「3日前有人擺黑白相話我死左，咁我又信？」，而且傳媒無法直接接觸佢。原告律師指張柏芝係知名藝人，應該留意到傳媒報道，柏芝唔同意，並指佢對八卦是非唔關注，收工後忙生活，得力助手Emily就會去打麻雀，佢哋唔會睇娛樂。
原告律師又指柏芝喺一次會議嘅錄音中曾四度表示會「留低」，張柏芝回應指「留低」係指同余毓興繼續合作，但已經覺得余不可信，所以只將佢當成中介，替自己接洽工作。柏芝喺庭上又表示余「做咗啲背叛我嘅事」，並指「我念在佢仔細老婆嫩，仲話佢有cancer，我唔可以再畀佢係咁蝦我」、「而家都仲寬恕緊佢，所以我無將呢啲嘢擺上證人陳述書。」，後來柏芝顯得情緒激動，回應稱「我喺法庭先可以講真話，先可以暢所欲言」。
余毓興一方律師提到，余曾向張柏芝及其律師面前承認製造假文件，以欺騙稅局。另外張柏芝強調，當時未有同余毓興反面，但有共識余唔可以再呃佢，又稱「人唔會一世都係衰人，每個人都有機會改過，我曾經後生都做過錯事，我個仔都做過錯事，唔代表我唔會原諒佢。」余毓興一方律師又問張柏芝，記唔記得余毓興為2014年一篇報章指責佢嘅報道作回應，張否認有其事，並稱向來唔需要余毓興為佢處理形象，「我不嬲都無乜形象」。
