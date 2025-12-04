張柏芝被前經理人控告違約 余毓興指柏芝稱呼其為「契爺」 開審追討過千萬

張柏芝前年被前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited控告，指她預支越4千萬元片酬後未有履行電影合約兼違反經理人合約，向她追討1276萬元賠償。案件於昨天（3日）在高等法院開庭審訊。

入禀狀指，余毓興與張柏芝於2011年7月簽訂《全球獨家經理人合約》，合約期為8年。余毓興會預先向張柏芝支付4000萬元片酬，以換取張柏芝參演4部指定電影。2021年5月，二人再簽訂《張柏芝兩部電影片約合約》，余毓興再向張柏芝預支276萬元片酬，並要求她額外參演兩部電影。

余毓興指張柏芝未有履行電影合約及違反經理人合約，導致經理人及公司蒙受損失，要求張柏芝賠償至少1276萬，並公開2015年至2019年7月的收入帳目。

余毓興岀庭作供時表示與張柏芝的父親為相識多年的好友，故早已認張柏芝並獲她稱呼自己為「契爺」。辯方指張柏芝在2011年前並不認識余毓興，且從沒跟余毓興交代與謝霆鋒離婚的細節，又不會稱呼余毓興為「契爺」，惟余毓興對此表示不同意。辯方續指，張柏芝最初沒有接觸余毓興，而是詢問其助手是否有方法尋得4000萬元以完成物業買賣。

至於相關的經理人合約則由余毓興提出，而非由余毓興的證人陳述書所稱，當時因對張柏芝的處境心生憐憫才決定幫助，僅為純屬商業考慮。余毓興不同意，他又指張柏芝與謝霆鋒離婚後，曾向她建議建立「好媽媽」和「女強人」形象，日後再成立自己的工作室。他又稱張柏芝提岀由他成為其經理人，以及為她提供4000萬元作處理物業之用。不過，由於余毓興當時的資金都在內地，所以接觸博納影業集團的于冬，而于冬則要求簽署兩部電影合約以作保障。雖然當時未可確定能取得4000萬，但張柏芝因十分感激他願意幫忙，因此表示無論如何都會與余毓興簽經理人合約。

法官歐陽浩榮認為，余毓興稱張柏芝所簽署的經理人合約，與該4000萬元並無直接關係。余毓興指岀，因為張柏芝在此之前曾提出找他作經理人，又指當時有向張柏芝表示于東未能確認能否提供該4000萬元，但張柏芝表示定必會簽署經理人合約。