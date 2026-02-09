張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論

近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。

2月5日，有網友在澳洲地鐵上巧遇Lucas，當時他與一名身穿白衣的女生並肩而坐。照片中可見Lucas手提包包、身形清瘦，整體狀態相當放鬆，與身旁同行的白衣女生交談頻繁，畫面被分享到網路後引發關注。

有網友指出，該名白衣女生曾在去年謝霆鋒演唱會現身，當時也被拍到與Lucas同行，這次再度被偶遇同框，因此引來不少討論。不過目前僅止於網友目擊與照片分享，雙方實際關係並未獲得當事人證實。

據了解，Lucas目前在澳洲生活、求學，網路上流傳他就讀於澳洲音樂相關學校，但目前並未被當事人證實。身高約175至180公分的他，外型已明顯長高成熟，也較少出現在母親張柏芝的公開行程中，日常生活多半低調。

張柏芝向來對孩子採取尊重態度，曾公開表示不會干涉兒子的感情或人生選擇。日前她也被拍到在澳洲與Lucas一起逛街，Lucas主動幫忙提東西，母子互動親近。針對這次地鐵偶遇畫面，不少網友認為只是日常生活片段，提醒外界避免過度解讀，也希望給予素人更多空間。

