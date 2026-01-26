錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。
當天張柏芝穿著紅色上衣、戴著棒球帽，在一身黑的3個兒子身邊相當顯眼。長子Lucas全程陪在媽媽身邊，氣質沉穩，側臉輪廓令不少網友想起謝霆鋒；15歲的Quintus則主動推著行李車，身高目測已超過175公分，高過媽媽與哥哥，相當突出；小兒子Marcus則坐在推車中，圓潤的臉頰十分可愛，雖然未露正臉，仍融化不少網友。
有傳言指出，張柏芝此行可能是帶著孩子前往澳洲，一起送Lucas去當地音樂學院深造，但消息並未獲得證實。過去她曾分享，Lucas已經練習吉他很長一段時間，Quintus也曾在國際鋼琴比賽中獲得金牌，兄弟兩人都對音樂頗有興趣。
延伸閱讀
張柏芝18歲大兒子「穿西裝插口袋」神複製謝霆鋒！私下低調樸實，路人偶遇照曝光
其他人也在看
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜
天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 14 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 15 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 19 小時前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 1 天前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
尼帕病毒｜華留學生稱曼谷多了人戴口罩 遊客寧蝕5000蚊取消赴泰
印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情，近日錄得至少5宗病例，包括醫護人員，另有近100人被要求居家隔離，世界衞生組織將尼帕病毒列為致命的人畜共患病毒，主要由果蝠攜帶，可透過被污染的食物傳播給人類，或直接人傳人，死亡率40%至75%。印度中央政府派出緊急小組防止進一步蔓延，多個鄰近地區加強防範，泰國因應有大量印度遊客入境，曼谷與布吉等地機場加強對來自印度遊客的健康監測。接壤印度的尼泊爾亦下令加強機場及邊境口岸的檢疫監測。am730 ・ 1 天前
美心麵包驚現「爛牙」︱事主研進一步法律行動 過往案件法官質疑罰款無阻嚇力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有市民早前在進食美心麵包時發現一顆黑色「牙齒」狀異物，事隔一個月後，食環署確認相關樣本特徵「與牙齒相若」。美心西餅回覆《Yahoo 新聞》指，正全力配合食環署相關調查。事主表示，冀有關部門徹查事件成因，正研究進一步法律行動。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
Pizza-BOX全線結業｜23年歷史畫句號！前身Domino's高峰期14間店 網民嘆：性價比高過PHD都做唔住
香港餐飲業寒冬再添一員傷亡！經營長達23年的本地連鎖薄餅品牌「Pizza-BOX」，近日被發現全線結業，其位於觀塘的最後一間分店已於2026年1月悄然落幕。這個前身為 Domino's Pizza 的品牌，曾是不少港人的平價Pizza首選，如今正式走入歷史，令大批網民大感惋惜，慨嘆「以後冇得食芝腿多士」。Yahoo Food ・ 15 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
旺角輪椅女子帶女童行乞 寒天坐地沒有足夠衣物禦寒 熱心市民報警：希望細路仔以後唔使咁慘｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】在寒冷天氣下，旺角街頭昨（22 日）疑有人帶同衣衫單薄的小女孩坐地行乞。有市民向《Yahoo新聞》反映，本周四中午約 12 時在奶路臣垃圾收集站，見到一名女子手持紙兜，抱住一名小女孩坐地叫街坊施捨，身旁有一架輪椅。「個女人識講廣東話但係有口音，我叫佢畀返件衫個細著，佢扮唔識聽」，該名熱心市民報警求助，指懷疑有人行乞及虐兒，盼有關部門執法，「希望呢個細路仔以後唔使咁慘」。Yahoo新聞 ・ 4 天前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好
歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 15 小時前
六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣
【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。on.cc 東網 ・ 1 天前
元朗貨車阻路爆爭執 兩送貨男遭惡漢吹雞毆傷
【on.cc東網專訊】元朗發生襲擊案。今晨(26日)10時44分，兩名男子於洪水橋新李屋村一公廁對開遭到至少10名人士襲擊，兩男遇襲後受傷流血，遂報案求助。警員接報到場，經初步調查後將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，正追緝一名年約40歲案發時穿着藍色上衣、灰on.cc 東網 ・ 1 天前
梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道
曾經係TVB花旦嘅梁藝齡（原名梁珮玲）成為基督徒多年，近年專注傳道之外，更成為「中華聖經文物館」館長Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前