張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲

近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。

當天張柏芝穿著紅色上衣、戴著棒球帽，在一身黑的3個兒子身邊相當顯眼。長子Lucas全程陪在媽媽身邊，氣質沉穩，側臉輪廓令不少網友想起謝霆鋒；15歲的Quintus則主動推著行李車，身高目測已超過175公分，高過媽媽與哥哥，相當突出；小兒子Marcus則坐在推車中，圓潤的臉頰十分可愛，雖然未露正臉，仍融化不少網友。

有傳言指出，張柏芝此行可能是帶著孩子前往澳洲，一起送Lucas去當地音樂學院深造，但消息並未獲得證實。過去她曾分享，Lucas已經練習吉他很長一段時間，Quintus也曾在國際鋼琴比賽中獲得金牌，兄弟兩人都對音樂頗有興趣。

