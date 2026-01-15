張柏芝弟弟近照曝光！也曾出道「跟謝霆鋒合作」 濃眉大眼複製家族基因

張柏芝二弟張柏文近日在大陸河南被網友巧遇，40歲近照曝光後引起討論。照片中他保養狀態不錯，身形結實，濃眉大眼的五官與姊姊張柏芝相當神似，家族特徵十分明顯。

張柏文當天穿著白色上衣，外搭黑色中式外套，下身是牛仔寬褲，短髮配戴眼鏡，整體造型休閒中帶點硬朗感。從照片來看，他的身材厚實、氣色良好，濃眉、大眼與高挺鼻樑都和張柏芝相似度極高，引起網友驚呼「一個模子印出來的」。不過也有人認為張柏文的氣質更有英氣，外型風格與姊姊仍有差異。

廣告 廣告

張柏文早年曾跟著姊姊進入演藝圈，也與謝霆鋒合作過，但未引起太多關注，之後逐漸淡出演藝工作，轉而經營酒吧與車行相關生意。他過去曾在直播中回應姊弟關係，表示平時一週至少聯絡一次，逢年過節一定會見面，也會協助姊姊照顧母親與外甥。張柏芝離婚時，外甥郊遊大弟張豪龍照料，張柏文則在姊姊經濟狀況較吃緊時給予支援，日常也維持密切的家庭互動。

延伸閱讀

張柏芝18歲大兒子「穿西裝插口袋」神複製謝霆鋒！私下低調樸實，路人偶遇照曝光

張柏芝45歲已立好遺囑！ 劉嘉玲認了「退休後想歸隱山林」：過神仙的生活