孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢

港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。

她提到，有次因穿便宜褲子導致皮膚過敏，遭Lucas嚴肅提醒：「媽咪不要買便宜褲子！」平時若她熬夜工作，兒子也會催她趕快休息；若忘記吃飯，他不僅會幫忙加熱，還堅持要她「先吃再忙」。Lucas甚至會主動幫忙整理弟弟的書包，或在她弄丟工作檔案時冷靜安撫：「媽媽別慌，有我呢。」貼心舉動像個小大人。

廣告 廣告

張柏芝笑說，自己和兒子講電話時總是小心斟酌措辭，掛掉電話才敢鬆口氣：「我誰都不怕，就怕兒子。」這段互動被網友形容像「被老闆訓話」，讓不少人看了忍不住笑出聲。她也解釋，之所以如此，是因為重視與青春期孩子的溝通，希望以平等態度建立信任關係。

節目中，張柏芝也和寧靜聊到育兒觀，寧靜主張「小時候要嚴管」，張柏芝則認為「引導比強制更重要，走彎路也是成長」。回顧她的育兒方式，確實採取更寬容和開放的態度，例如允許孩子自行調整補習時間，但事後仍須補課；家庭會議中每個人都有發言權。心理學觀點認為，這種「高要求又高回應」的教養方式，能讓孩子因理解母親的辛勞而自然表現出保護傾向。

延伸閱讀

張柏芝兒子Lucus過18歲生日！長大後帥臉「神複製謝霆鋒」 網嘆：基因強大

謝霆鋒離婚內幕曝光！王晶爆「張柏芝在片場不斷抱怨」 性格差異造成分手