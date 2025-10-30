0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。
她提到，有次因穿便宜褲子導致皮膚過敏，遭Lucas嚴肅提醒：「媽咪不要買便宜褲子！」平時若她熬夜工作，兒子也會催她趕快休息；若忘記吃飯，他不僅會幫忙加熱，還堅持要她「先吃再忙」。Lucas甚至會主動幫忙整理弟弟的書包，或在她弄丟工作檔案時冷靜安撫：「媽媽別慌，有我呢。」貼心舉動像個小大人。
張柏芝笑說，自己和兒子講電話時總是小心斟酌措辭，掛掉電話才敢鬆口氣：「我誰都不怕，就怕兒子。」這段互動被網友形容像「被老闆訓話」，讓不少人看了忍不住笑出聲。她也解釋，之所以如此，是因為重視與青春期孩子的溝通，希望以平等態度建立信任關係。
節目中，張柏芝也和寧靜聊到育兒觀，寧靜主張「小時候要嚴管」，張柏芝則認為「引導比強制更重要，走彎路也是成長」。回顧她的育兒方式，確實採取更寬容和開放的態度，例如允許孩子自行調整補習時間，但事後仍須補課；家庭會議中每個人都有發言權。心理學觀點認為，這種「高要求又高回應」的教養方式，能讓孩子因理解母親的辛勞而自然表現出保護傾向。
延伸閱讀
張柏芝兒子Lucus過18歲生日！長大後帥臉「神複製謝霆鋒」 網嘆：基因強大
其他人也在看
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折
想趁換季入手平靚正護膚品？最近Sasa莎莎香港網店推出雙11優惠2025，多款化妝品、護膚品、日用品等都有平，當中貴婦級護膚品牌SK-II更有限時低至半價優惠，不少皇牌產品以超抵價登場，包括最具代表性的「神仙水」及熱賣面膜組合等，對於一直想試SK-II的新用家，抑或想囤貨的忠實用家來講，今次Sasa莎莎雙11優惠絕對是大手入貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【Yahoo請你睇優先場】原班人馬延續篇！《刺殺小說家2》引領觀眾穿越現實世界與小說異世界
2021年內地勁收10億票房之《刺殺小說家》原班人馬延續篇——《刺殺小說家2》(A Writer’s Odyssey II)，11月6日將破界而來！路陽執導，鄧超、董子健、雷佳音等超強巨星陣容演出的《刺殺小說家2》，由《流浪地球》系列特技團隊磅礡打造東方魔幻宇宙，再創華麗動作奇想鉅獻，引領觀眾穿越現實世界與小說異世界，與一眾角色共同展開一段超乎想像的雙世界奇幻冒險之旅。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
孫藝珍、唐綺陽「瘦成閃電」也是因為Pilates？「普拉堤＋抹茶」成為養生新熱潮，更是現代人追求的生活品味
Pilates 普拉堤 / 皮拉提斯成為近年都大熱運動之一，很多女明星都在跟隨的熱門運動，例如「美魔女」之一的孫藝珍、女團偶像 Jennie，連近日「瘦成閃電」的唐綺陽老師都有加入 Pilates 行列。做運動的同時，不少Gen Z 都會伴隨著喝抹茶，令這兩個熱門養生日常成為了「養生潮流」。大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
鍾麗緹15歲細女Cayla仙氣爆發 配搭172cm model身材 網民高呼「陳喬恩2.0」
九十年代性感女神鍾麗緹同兩名前夫育有三名女兒，27歲大女張敏鈞（Yasmine）、16歲二女張思捷（Jaden）都長得婷婷玉立。15歲細女張凱琳（Cayla）童年時曾參與綜藝《爸爸去哪兒4》，唔少觀眾簡直係睇住佢大。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
日韓女生都在偷偷練這招！養成「偽體香」的3個關鍵：從肌膚到髮絲都香得剛剛好！
一、從香水開始，用法式疊香打造「乾淨又有個性」的氣息「偽體香」的香味哲學就是絕不張揚，她們追求的是那種彷彿與肌膚融為一體的自然香~而來自法國普羅旺斯的香墅旅程，便是以天然香材與純淨線性香調聞名——沒有濃烈前調，卻在每次呼吸間釋放出柔和韻味，懂香味的女生，都知...styletc ・ 23 小時前
【壽司郎】三貫三文魚 $17（29/10-31/10）
壽司郎秋天味巡祭最新推出第二彈新品，3日限定三文魚三貫只需 $17，三文魚鮮味同軟嫩口感游入口中，清爽不膩嘅魚脂令人食唔停口！YAHOO著數 ・ 1 天前
袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評
【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
九龍殯儀館開放日 體驗破地獄看生死
【Now新聞台】有殯儀館於重陽節舉辦開放日，當中有遺體化妝及破地獄等體驗活動，館方希望透過活動讓大眾更加認識殯儀及生死。師傅圍著「火種」轉圈，再用劍劈碎瓦片。去年一套港產片令破地獄成為熱話，九龍殯儀館趁著重陽節舉行開放日，特設破地獄儀式體驗。劉小姐：「其實是看完那套電影之後，覺得可以再多了解破地獄過程，加上想自己親身試一次。」堪輿學家朱鑑徽：「每一個層數地獄都有不同意思，地獄裡做個審判，(破地獄)讓先人靈魂得以安息。」傳統思想對死亡有所忌諱，開放日有不同工作坊，包括遺體穿衣及化妝體驗。陳小姐：「生和死不一定只是與喪禮或儀式有關，而是如何思考生和死，或希望怎樣過生活，或如何思考與身邊的人怎樣整理自己的人生，我覺得都是重要。」殯儀館希望透過開放日，引領公眾思考告別的意義。九龍殯儀館總經理甘亮得：「我們所有活動都比較體驗式、互動式，希望透過這些交流及互動可以令公眾更容易接受，我們希望提供一個平台讓大眾更加認識殯儀，更加認識生死，不害怕提及死亡這個議題，因為死亡是每個人必須面對的階段，所以希望大家可以正面面對這件事。」近年香港推廣綠色殯葬，這裡有迷你紀念花園，參加者可以體驗模擬撒灰。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
北角海璇再錄撻大訂 買家料失8球訂金｜今年第二宗 上一宗失750萬
新鴻基地產旗下現樓新盤「海璇」近日再錄撻訂個案，單位為第2座7樓B室，實用面積1,467平方呎，四房一套間隔。買家於2019年7月簽訂臨約，採用360日付款計劃，以8,035.45萬元成交，呎價54,774元。閱讀更多：北角海璇II「雙破頂」 高層特色戶1.368億沽 呎價64,589元Keeta母公司美團投資者李竹斥6200萬 買海璇II四房連私人電梯大堂豪宅資料顯示，上述買賣合約已於前日（28日）終止，買方料被沒收樓價10%訂金，預計涉款約803.54萬元。翻查記錄，海璇上一宗撻訂發生於今年2月底，單位為5座10樓B室，實用面積1,488平方呎，四房間隔，原於2023年9月以7588.8萬元成交，終止交易後遭殺訂約10%，即759萬元。 延伸閱讀: 海璇 海璇II 北角 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 46 分鐘前
關淑怡留醫ICU搶救逾半月病況有進展 轉往心臟科加護病房 兒子稍露笑容
59歲歌手關淑怡（Shirley）早前據報在家中暈倒後緊急送院搶救，接受長達數小時的大型手術後失去意識，曾全身插滿喉管，要送到深切治療部（ICU）留醫，情況危殆，需靠儀器維持生命徵象。幸經療治半個多月後傳來好消息，有周刊引述知情人士透露，指Shirley已捱過最危險的關頭，可離開ICU，轉到心臟科加護病房繼續留醫，但仍需使用儀器輔助及嚴密監控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 21 小時前
前TVB小花梁茵分手富男友兼靚樣險毁容神隱後回歸 ：自信嘅光芒可以引領一切！
憑TVB劇《愛．回家之開心速遞》的Anita一角成功入屋的已離巢小花梁茵（Kiko），曾先後受過情傷和被電髮棒傷及臉部險致毁容，近日回復狀態的Kiko重新出發，更新IG並分享近照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【譚仔三哥米線】3餸米線連小食飲品低至$54
譚仔三哥推出全新極抵晚市套餐優惠，番茄湯雞肉墨丸豆卜米線連小食、飲品低至$54，小食可選土匪雞翼、素菜卷串燒，以及1人皮蛋，再用三哥 APP限定VIP晚市8折優惠，更有特價優惠低至$43！還有，可以用優惠價加配小食，青瓜/ 雲耳加$6、清湯浸菜加$12、香烤豬頸肉加$18。套餐於下午5時起供應，VIP優惠只適用於下午5時半後。YAHOO著數 ・ 2 小時前
43歲林依晨產後氣息超好如少女！兩孩靚媽的養生保養法：「黃金5秒」鎖水法＋吸收好油脂食材
台灣影后級人物林依晨，在本年6月順利產下二寶男嬰，隨後看到她很快就回復工作，出席活動時都是容光煥發。看到她氣息紅潤，身形也很快回復起來，甚至是淡妝狀態也超好，肌膚很水潤，沒想到她已經是兩孩媽媽，讓女生們都很好奇她的保養心法。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉
一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。 內地婦am730 ・ 15 小時前
稀土成中國殺手鐧 可能維持15年優勢
【on.cc東網專訊】中國月初發布稀土出口管制措施，美國總統特朗普隨後揚言加徵100%關稅，更一度威脅取消與中方領導人會晤計劃。外界估計，中國在稀土領域主導地位至少可維持10至15年，是殺手鐧之一，甚至可以堪稱屬最強王牌，收緊稀土出口規定目的是在中美經貿磋商中獲on.cc 東網 ・ 2 小時前
Stephy前度王子偷食人妻粿粿 范姜彥豐出身醫生世家
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。不過近來卻屢傳婚變，喺噚日（29日）范姜彥豐無預警喺IG出PO，上載一條以「道德淪喪，婚內出軌！」為題嘅9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前