張柏芝9歲得知父母離婚「開心拍手」！背後原因曝光 網嘆：比大人清醒
張柏芝近日在綜藝《一路繁花2》中回憶童年家庭往事，談到父母宣布離婚時，她才9歲，反應卻與姊姊、弟弟不同。當其他孩子情緒崩潰大哭時，她反而拍手喊了一句：「早就應該這樣了。」
她在節目中解釋，當年父母幾乎天天爭吵，家裡長期處在緊繃氣氛中，對她來說，分開並不是壞事，而是一種解脫。即使年紀不大，她已能清楚分辨情感狀態，認為父母離婚不代表失去愛，「分開後，爸爸還是會愛我，媽媽也一樣愛我，不用再每天活在吵架裡。」也因為這樣的想法，她主動把跟著媽媽離開的機會讓給更依賴媽媽的同母異父姐姐，自己選擇留在爸爸身邊。
但這樣的選擇，也伴隨不少現實壓力。她提到，爸爸嗜賭，家境並不寬裕，自己曾長期寄住在親戚家，甚至有睡在車裡的經歷。不過她也說，爸爸性格樂觀，讓她習慣把注意力放在生活中較正向的一面，很少對處境抱怨。成長過程中因多次遭遇朋友背叛，她逐漸只信任家人，至今仍每天與姑姑保持聯絡，把血緣親情視為最重要的依靠。
這段分享也在節目中引發討論。何賽飛認為，父母為了孩子應該多忍耐婚姻中的衝突；劉嘉玲則表達不同看法，直言如果長期處在痛苦關係中，不離婚反而更折磨人。節目播出後，網友同樣熱烈討論這段內容，有人肯定張柏芝年紀小卻能清楚看待家庭狀況，也有人擔心她過早用成人角度理解變故，「比大人清醒，但也很辛苦。」
節目中，張柏芝也談到這段成長經驗對她後來人生選擇的影響。她曾公開表示，生兒育女是自己很重要的目標，甚至說過「要生到不能生為止」。離婚後，她仍親自接送孩子、陪伴成長，也培養孩子的獨立能力，前婆婆狄波拉過去也曾公開肯定她在照顧孩子上的付出。
