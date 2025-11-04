低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。
雖然給予自由，但張柏芝對孩子的責任教育依舊嚴謹。節目中播出她與兒子的英文通話，她語氣認真地叮嚀：「承諾過的事一定要做到，要對自己負責。」她解釋，所謂的自由，是讓孩子明白選擇背後的責任與代價。
有趣的是，18歲的大兒子Lucas反而成了「媽媽的管家」。張柏芝笑說，兒子會提醒她注意飲食健康、別亂花錢，甚至吃飯時還會幫忙核對帳單。母子間角色互換的互動，讓人看到單親家庭中的成熟與貼心，這種以信任為基礎的相處方式，也讓孩子在自由中學會自律與獨立。
