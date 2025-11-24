張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
45歲張柏芝烏黑濃密頭髮全靠黑芝麻！每天早餐喝「這東西」，養髮養顏又暖胃兼抗衰老
45歲的張柏芝近年在中國娛圈十分活躍，被大陸網民稱讚逆生長，皮膚白到發光、頭髮又黑又濃密，令人羨慕！日前張柏芝分享養生早餐的「不傳秘方」——自製黑芝麻豆漿！她表示這杯飲品不單止養髮效果顯著，更能養顏、抗衰老、暖胃，難怪她產後脫髮問題完全解決，頭髮比年輕時還要多！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
黑芝麻+黃豆的黃金組合，營養價值爆表：
黑芝麻：含豐富維生素E、鐵質、鈣質及芝麻素，能促進頭皮血液循環、滋養毛囊，從根部強健髮根。研究顯示，黑芝麻可抑制5α-還原酶，減少DHT（導致雄激素脫髮的元兇），有效防脫髮。
黃豆：提供優質植物蛋白、異黃酮及大豆卵磷脂，有助平衡女性荷爾蒙，減少產後及更年期脫髮，同時美顏、抗氧化。
兩者結合還能補腎烏髮、改善白頭髮、暖胃養血，讓你由內到外散發年輕光采。
張柏芝更透露，她幾乎每日早餐都喝這一杯，簡單3分鐘搞定，卻讓她遠離脫髮困擾，連醫生都大讚！
超簡單張柏芝同款黑芝麻豆漿做法（1人份）
材料：
熟黑芝麻 30g（超市有售已炒香版更方便）
乾黃豆 30g（前一晚浸泡4小時以上）
清水 800ml
紅棗 2-3粒（去核，增加甜味及補血）
冰糖或蜂蜜 適量（可不加）
做法：
黃豆浸泡一晚，瀝乾水分。
所有材料放入破壁機或高功率豆漿機。
選擇「豆漿模式」或打3-4分鐘至幼滑。
過濾豆渣（可留渣做饅頭或餅乾），趁熱飲用更暖胃！
Tips：想效果加倍？可加入5粒核桃或1小塊黑桑椹，養髮力UP！
除了喝黑芝麻豆漿，張柏芝還有3個防脫髮小習慣
防脫髮小習慣1. 每天用手指梳頭100下
促進頭皮血液循環，比用梳更有效。
防脫髮小習慣2. 少用電髮棒、減少染燙
熱傷害是脫髮元兇。
防脫髮小習慣3. 十一點前睡覺
頭髮在23:00-01:00生長最旺盛。
脫髮不再是中年危機！只要跟張柏芝每天早餐喝一杯自製黑芝麻豆漿，就能慢慢看見頭髮變粗變黑，皮膚更透亮，氣色UP！材料便宜又易買，3分鐘完成，連上班族都做到，找回20歲的濃密秀髮！
Foods Alive, 有機黑芝麻籽，12 盎司（340 克）
價錢：$63
Kevala, 有機黑芝麻醬，12盎司（340 克）
價錢：$63
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
58歲李若彤「最美姑姑」凍齡靠養髮！「以黑養黑」30年內服保養頭髮大法
其他人也在看
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
曾因過敏爛臉！舒淇49歲膚質亮麗「9個小秘訣曝光」 從來不發胖：多3kg就減
49歲的舒淇今年首次執導電影《女孩》，上映後憑藉優秀實力獲得好評，而她這段時間勤跑行程宣傳，雖忙碌卻總是保持良好氣色，多年如一日的凍齡外貌與健康體態也再度成為焦點。姊妹淘 ・ 17 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 20 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 19 小時前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
愛沙尼亞大學發現萬年香口膠 唾液 DNA 證女孩曾咀嚼
香口膠究竟何時發明？愛沙尼亞塔爾圖大學（University of Tartu）研究發現，一塊史前白樺焦油疑有被咬過的痕跡，和唾液成分，懷疑曾經在大約一萬年前被一個棕髮、棕眼睛的女孩咀嚼過。專家相信，石器時代人類𡁻香口膠，是為了紓緩牙痛，同時利用白樺樹皮作黏合劑。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
中日關係急凍 2025那些日本品牌退出中國市場？
日相高市早苗近日「台灣有事論」致使中日關係再度緊張，本就複雜的中日經貿關係在技術變革與消費偏好變遷的交織影響下，更加艱難前，但從整體數據來看，中國市場依舊魅力十足，今年前三季日本對中國的直接投資金額年增 55.5%，例如本田新建兩座新能源工廠投產，電裝、東洋炭素加大在重慶、成都佈局，松下也看著發展新能源汽車業務，都彰顯著日本資金對中國市場的看好。鉅亨網 ・ 17 小時前
銀主劈價丨山頂超級豪宅大減9,500萬求售 毗鄰前中國首富布力徑大屋
銀主盤存量持續高企，銀行加速減價沽貨。山頂布力徑一伙超級豪宅早前淪銀主盤，銀行原叫價3.5億元放售，近日大幅減價9,500萬元，至2.55億元求售，減幅27%。28Hse.com ・ 20 小時前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
澳洲網紅闖紅毯強攬Ariana Grande 遭新加坡驅逐出境
日前，Ariana Grande與楊紫瓊等演員出席《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）新加坡首映禮，突然遭到澳洲網紅Johnson Wen強闖紅毯強攬，該名網紅於17日以「公共滋擾罪」被囚9天。昨日（23日），有報道指Johnson Wen已被新加坡政府驅逐出境。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
又嚟！C朗驚世倒掛
【Now Sports】數當代球壇，基斯坦奴朗拿度顯然是其中最擅長倒掛金鈎的戰將，這名葡萄牙巨星剛在沙特阿拉伯聯賽再施展這看家本領。艾拿素周日在沙特聯以4:1打敗艾哈利，40歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於補時禁區內接應隊友保素右路傳中，倒掛射球入網，為球隊埋齋，以一個金球把個人職業生涯的入球數增加至954個。至於艾拿素贏波後，在沙特聯9戰得27分，以4分優勢續排榜首。這無疑是一個錦上添花的入球，實情C朗過去屢次倒掛入網，最經典當然是2018年歐聯8強以倒戈為皇家馬德里攻破祖雲達斯大門。在國際賽，這名葡萄牙國家隊隊長於去年11月在歐洲國家聯賽，亦以倒掛射破波蘭的大門。now.com 體育 ・ 23 小時前