Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

45歲張柏芝烏黑濃密頭髮全靠黑芝麻！每天早餐喝「這東西」，養髮養顏又暖胃兼抗衰老

45歲的張柏芝近年在中國娛圈十分活躍，被大陸網民稱讚逆生長，皮膚白到發光、頭髮又黑又濃密，令人羨慕！日前張柏芝分享養生早餐的「不傳秘方」——自製黑芝麻豆漿！她表示這杯飲品不單止養髮效果顯著，更能養顏、抗衰老、暖胃，難怪她產後脫髮問題完全解決，頭髮比年輕時還要多！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

黑芝麻+黃豆的黃金組合，營養價值爆表：

黑芝麻：含豐富維生素E、鐵質、鈣質及芝麻素，能促進頭皮血液循環、滋養毛囊，從根部強健髮根。研究顯示，黑芝麻可抑制5α-還原酶，減少DHT（導致雄激素脫髮的元兇），有效防脫髮。

廣告 廣告

黃豆：提供優質植物蛋白、異黃酮及大豆卵磷脂，有助平衡女性荷爾蒙，減少產後及更年期脫髮，同時美顏、抗氧化。

兩者結合還能補腎烏髮、改善白頭髮、暖胃養血，讓你由內到外散發年輕光采。

黑芝麻含豐富維生素E、鐵質、鈣質及芝麻素，能促進頭皮血液循環、滋養毛囊。(Getty Images)

黃豆提供優質植物蛋白、異黃酮及大豆卵磷脂，有助平衡女性荷爾蒙。(Getty Images)

張柏芝更透露，她幾乎每日早餐都喝這一杯，簡單3分鐘搞定，卻讓她遠離脫髮困擾，連醫生都大讚！

超簡單張柏芝同款黑芝麻豆漿做法（1人份）

材料：

熟黑芝麻 30g（超市有售已炒香版更方便）

乾黃豆 30g（前一晚浸泡4小時以上）

清水 800ml

紅棗 2-3粒（去核，增加甜味及補血）

冰糖或蜂蜜 適量（可不加）

做法：

黃豆浸泡一晚，瀝乾水分。 所有材料放入破壁機或高功率豆漿機。 選擇「豆漿模式」或打3-4分鐘至幼滑。 過濾豆渣（可留渣做饅頭或餅乾），趁熱飲用更暖胃！

Tips：想效果加倍？可加入5粒核桃或1小塊黑桑椹，養髮力UP！

張柏芝黑芝麻豆漿養髮秘方。(Getty Images)

除了喝黑芝麻豆漿，張柏芝還有3個防脫髮小習慣

防脫髮小習慣1. 每天用手指梳頭100下

促進頭皮血液循環，比用梳更有效。

每天用手指梳頭100下，促進頭皮血液循環。（Getty Images）

防脫髮小習慣2. 少用電髮棒、減少染燙

熱傷害是脫髮元兇。

少用電髮棒、減少染燙減少傷害頭髮。(Getty Images)

防脫髮小習慣3. 十一點前睡覺

頭髮在23:00-01:00生長最旺盛。

11點前睡覺促進頭髮生長。（Getty Images）

脫髮不再是中年危機！只要跟張柏芝每天早餐喝一杯自製黑芝麻豆漿，就能慢慢看見頭髮變粗變黑，皮膚更透亮，氣色UP！材料便宜又易買，3分鐘完成，連上班族都做到，找回20歲的濃密秀髮！

Foods Alive, 有機黑芝麻籽，12 盎司（340 克）

價錢：$63

SHOP NOW

Foods Alive, 有機黑芝麻籽，12 盎司（340 克）

Kevala, 有機黑芝麻醬，12盎司（340 克）

價錢：$63

SHOP NOW

Kevala, 有機黑芝麻醬，12盎司（340 克）

27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性

58歲李若彤「最美姑姑」凍齡靠養髮！「以黑養黑」30年內服保養頭髮大法

Threads大熱「以油養髮」4步驟 頭髮毛躁瞬間柔順！同場推介$92起入手髮尾油、低至61折髮膜