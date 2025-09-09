鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
45歲張柏芝「反差萌魅力」人見人愛，分享擔任林家謙演唱會嘉賓感受：我沒有音樂才華，但顏值還是有的
張柏芝驚喜擔任林家謙演唱會嘉賓，除了是家謙的「夢中初戀」，張柏芝亦是許多男士們心中的永遠女神。久未於香港露面、已為三子之母的張柏芝，顏值及狀態依然美得讓人震撼，而且她的少女反差萌更魅力滿滿，實在美貌及幽默兼備！
或許新世代只有看過張柏芝的電影，但其實她曾出過多張唱片，亦是許多 80 、 90 年的「那些年」偶像。張柏芝於 1999 年發佈首張專輯，《任何天氣》、《星語心願》甜美曲風爆紅，及後《忘了忘不了》、《賭愛》、《不一樣的我》、《最新形象》亦是唱 K 必唱的經典作品，充滿 00 年代的青春回憶。
張柏芝於社交媒體分享，笑言「自己的歌只紅了一首」，而且「沒有（歌唱、作曲）才華，但顏值還是有的」，踏上舞台後整個人美得發光。張柏芝總看來是閃亮亮的大明星，但私下卻十分可愛少女感十足，顏值與謙虛兼備的反差萌。不論任何年紀，還是要忠於做自己，享受生活的每一刻。
「沒想到 45 歲的自己，還有機會踏上這個舞台，因為這個地方（紅館），對我們來講是很重要的，真的是一個夢想。18歲甚麼都不知道，這樣子匆匆不懂走到現在。我覺得到現在還不懂享受舞台，就有點可惜。」 －張柏芝
