張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福

藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。
影片沒有刻意佈置的場景，Marcus穿著格紋睡衣躺在床上，安靜讓媽媽摸著腳；接著，他伸手抓住張柏芝的手上下晃動，對她說了一句「Merry Christmas」。張柏芝在鏡頭外笑出聲，整段互動顯得溫馨自在，也看得出母子之間的熟悉默契。
後段張柏芝單獨入鏡，素顏狀態下皮膚依然細緻，笑容柔和。她過去曾在節目中提到，「孩子活著的每一天都是禮物」，這段影片似乎正呈現了她的日常：節日不必特別鋪張，陪伴本身就很重要。不少網友感嘆「這就是最自然的幸福」、「她是真的喜歡孩子，而且還會教，真好」。
張柏芝獨自照顧三個兒子，生活中多半親力親為，包括接送上下學，也尊重孩子的興趣發展。她曾提到，Marcus喜歡音樂就請老師指導，但不要求孩子上台表演，也婉拒相關商業合作，希望孩子先把書讀好，在尊重孩子的同時也保留界線。
