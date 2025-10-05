張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！

【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。

栢芝終於難得回港，但她未有去做Spa或在家中Hea，反而晨咁早出動去蒲街市，在自拍的短片中，只見戴上黑超及口罩的她，表現興奮游走各小店，期間不停聽到店主跟她打招呼說：「早晨呀，靚姐！」似乎栢芝是該街有的熟客，她先到菜檔揀時令蔬菜，買了半斤大芥蘭，之後就到雜貨店買自家製糯米糍，栢芝又謂：「我工人姐姐都鍾意食。」

廣告 廣告

變身「街市天后」的她又謂：「我好鍾意嚟街市，我成日搵藉口嚟街市，星期一至五又嚟，點解呢？因為要車個仔返學，星期六又嚟係因為唔使車個仔返學，朝頭早嚟街市個心情係好開心嘅，今次我買少好嘢啫。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】