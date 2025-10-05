今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。
栢芝終於難得回港，但她未有去做Spa或在家中Hea，反而晨咁早出動去蒲街市，在自拍的短片中，只見戴上黑超及口罩的她，表現興奮游走各小店，期間不停聽到店主跟她打招呼說：「早晨呀，靚姐！」似乎栢芝是該街有的熟客，她先到菜檔揀時令蔬菜，買了半斤大芥蘭，之後就到雜貨店買自家製糯米糍，栢芝又謂：「我工人姐姐都鍾意食。」
變身「街市天后」的她又謂：「我好鍾意嚟街市，我成日搵藉口嚟街市，星期一至五又嚟，點解呢？因為要車個仔返學，星期六又嚟係因為唔使車個仔返學，朝頭早嚟街市個心情係好開心嘅，今次我買少好嘢啫。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落
【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。on.cc 東網 ・ 1 天前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名
作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
鮮娛糧｜高海寧法國南部旅行 感受當地藝術氣息
【on.cc東網專訊】無綫花旦高海寧最近到南法旅行，除了觀光，自然要感受一下法國的藝術氣息，欣賞梵高的畫作，她在社交網說：「踩着秋日的腳步，走進梵高的畫布深處，風裏裹着麥浪的金和向日葵的孤獨，他走過的石子路上，每一步都踩在天才與瘋子的界線上。他看見星夜旋轉如瘋狂東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉劉分享美照賀中秋 賣關子指會一連四日分享節日帖文｜Ray Online
中秋佳節即將嚟到，梗係唔少得食月餅啦！新民黨主席葉劉淑儀都好關心大家食咗月餅未，仲照舊分享靚相，為大家送上祝福。am730 ・ 1 天前
碧咸嫂Victoria巴黎時裝周搞騷 全家捧場大仔冇影
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria昨日（3日）於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，獲碧咸、二仔羅密歐（Romeo）、三仔告斯（Cruz）與其女友Jackie Apostol、女兒夏柏（Harper）捧場，時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 消息：警方紅磡拘捕一名涉案男子
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】消息稱，警方已在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁拘捕一名涉案男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。am730 ・ 41 分鐘前
張玉珊投資有道晉身3億富婆 未婚夫曾陷財富真偽爭議
前玉女歌手張玉珊投資有道，憑生意及物業累積3億身家，晉身富婆行列；未婚夫盧啟賢則曾被《福布斯》調查指財富存疑，兩人戀情引發熱話。Yahoo財經 ・ 1 天前
林曉培久違登台演出 再唱代表作《心動》感動全場
【on.cc東網專訊】台灣歌手林曉培近日久違現身音樂派對活動，與一眾新世代歌手同場交流，身為樂壇前輩的她獻唱經典歌曲《心動》，感動全場。提到與年輕歌手打成一片，她笑言：「遇到很多很不一樣的藝人朋友，新一代的歌手，所以感覺有挖到寶。」她又透露近期全心投入創作：「在東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
Marshall Bromley 750 派對喇叭界的搖滾新革命
Marshall，這個陪伴無數傳奇樂手征戰舞台的名字，如今帶著全新力作Bromley 750踏入派對喇叭市場，準備掀起一場聲浪革命！想像一下，從體育場的震撼現場到家中客廳的溫馨聚會，Marshall用了60多年時間證明音樂擁有凝聚人心的神奇力量。現在，這份力量被濃縮進了Br...men’s Reads ・ 17 小時前
中秋節︱今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具 料生意下跌一至兩成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港自去年起實施塑膠產品管制，禁止銷售或生產熒光棒。今年中秋節，玩具店內已不見熒光棒的蹤影，改為銷售入電式發光玩具和燈籠。有店主預計受禁售法例影響，今年生意會比往年中秋節同期下跌一至兩成。Yahoo新聞 ・ 1 天前
錫斯高入波 海倫留言祝賀好友
【Now Sports】現已外借至拿玻里的海倫，在網上祝賀紅魔鋒將兼朋友錫斯高，恭喜他取得入球。錫斯高（Benjamin Sesko）在周六2:0勝新特蘭一戰為曼聯取得入球後，賽後在個人社交網絡Instagram發帖，慶祝自己入波及球隊贏波，引來以借將身份加盟拿玻里的海倫（Rasmus Hojlund）留言：「恭喜，我的朋友。」簡單的一句說話，顯示出海倫胸襟廣闊的窩心舉動，事關曼聯在今夏簽入錫斯高，正正就是用來取代海倫在曼聯前鋒的位置，後者曾向外表示自己希望今季留在紅魔爭取正選，但最終都是被逼離開，以外借身份加盟拿玻里。錫斯高頭5場為曼聯上陣的英超比賽，都未能取得入球，但自上輪1:3不敵賓福特一役有入球進帳外﹐周六對新特蘭再入一球，連續兩場有波入，漸入佳境。另一方面，海倫雖然效力曼聯期間入球不多，不過今季在拿玻里頭5場已有3個入球，相信已得到拿玻里領隊干地的信任，大有機會季後正式轉會。now.com 體育 ・ 8 小時前
AI科學主任報天氣？謝展寰：視乎科技發展
【Now新聞台】今年有多個熱帶氣旋襲港，環境及生態局局長謝展寰在本台節目《大鳴大放》中稱，天文台現時有使用人工智能協助預測天氣，以便當局提早調動人手處理。至於未來會否用AI科學主任報天氣，則要視乎科技發展。 環境及生態局局長謝展寰：「現時來說，用人來報道，我相信在親切感或天文台在準備方面會好點，但如果當然你說將來慢慢的話，我相信甚麼都有可能，我們看看科技進步時會怎樣。天文台在這一方面，我對他們很有信心，他們一定在科技方面跟得很貼。」#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
北極熊占領俄羅斯廢棄極地研究站 「當自己家」無人機直擊超萌畫面
在俄羅斯遠東地區的科柳欽島（Kolyuchin Island），一處廢棄的極地研究站，如今已被一群北極熊占領，成為牠們的新地盤，罕見的畫面由俄國旅行家兼攝影師馬霍羅夫（Vadim Makhorov），在九月中旬時用無人機捕捉下來。 北極熊們聚集在建築門口，或從門中信步走出、趴在門廊前，熊熊們也不怕無人機，好奇拍打或是張嘴嚇阻，模樣可愛。馬霍羅夫當時正與遊客海上巡航，拍攝自然風光，未料發現這棟廢棄建築竟成為北極熊新家。 科柳欽島位於楚科奇海（Chukchi Sea），該極地研究站建於1943年，並於1992年停用至今。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
打風｜三號強風信號生效 至少維持至周日中午
【Now新聞台】三號強風信號生效。天文台表示，麥德姆凌晨至早上最接近本港，在本港西南約300公里外掠過，除非麥德姆烈風區更為靠近，否則三號強風信號將至少維持至中午12時。幼稚園及部分特殊學校周日停課。打風前夕，風和日麗，早上在東岸板道，不少市民趁著天朗氣清出來晨運。陳小姐：「只是三號信號，不是八號信號，八號信號都會照跑步，這個颱風看天文台預測，也不是很強勁。」羅先生：「看情況，如果不是大風雨就沒有問題，(八號信號)當然不會(外出)，這麼危險，當然留在家中防風。」本港今年已打12次風，打破1946年以來最高紀錄。天文台指，今年海洋條件有利熱帶氣旋形成，大氣環流亦令風暴更靠近香港。梁先生：「擔心甚麼，日日都打風，(今年)打了12次。沒有甚麼分別，打到來便算，天大地大，難道不讓他打風嗎？」至於在以往打風的水浸黑點鯉魚門，有商戶擺放沙包在門口。羅小姐：「亦不到你擔心，真的水浸你也無得擔心，對吧？或者堆起沙包，盡量減輕損失，搬高貨物，惟有是這樣。」亦有工程人員準備架設擋水板，防患於未然。天文台指，麥德姆橫過南海北部並逐漸增強，繼續穩定地移向雷州半島一帶，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。天文now.com 新聞 ・ 20 小時前