張栢芝涉違約遭索賠千萬 為撲4000萬買樓簽經理人合約：Why not？搵錢咋嘛
藝人張栢芝遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited就合約糾紛追逾千萬，昨日（12月5日）於高等法院正式開審。張栢芝被指收取越4千萬元的預支片酬，未有履行電影合約及違反經理人合約，遭入稟索償1,276萬。
張栢芝昨日親身出庭作供，承認在2011年以1.28億元購買中半山世紀大廈單位，當時欠4,000萬元尾款未能支付，因知道會有嚴重後果，曾向兩名圈中人求助不果，最後獲余毓興提供資金，並與對方簽署經理人合約，但栢芝否認稱呼余是「契爺」，而她談及收錢後簽約，更爆出金句：「Why not？揾錢咋嘛。」但她在同時強調簽經理人時誠信更為重要，而她由1998年入行後簽過兩位經理人（朱永龍及向太），更指「如果嗰個人係好嘅，我會一世同佢交易」。
栢芝於2011年以1.28億港元購入中半山世紀大廈頂層特色戶，成交價創下當時屋苑最高紀錄。栢芝供稱當時自己只負責睇樓，其他事務都交由周靜儀（Emily）處理，周靜儀是栢芝在2000年加入中國星集團時獲指派的助理，二人關係密切，周跟隨栢芝離開中國星，至今一直為栢芝打點各種事務，包括接洽工作，外界視周是栢芝的經理人。
栢芝表示與周靜儀的關係是可共患難，周會指她處理一切事務，特別是與數字有關的工作，她更稱自己由1唸到7，數到8已經有恐懼，其生活上如繳交水電煤單、增值八達通及其兒子的事項，都依賴周去處理。栢芝形容跟周「感情好到無contract綁死」，而周是收取佣金作酬勞，而非領固定月薪。
惟栢芝買樓後，在成交期迫近之際，周靜儀告知她急需籌集4,000萬支付樓款，否則會面臨嚴重的銀行財務問題。栢芝表示曾先後向三名娛樂圈中人求助，惟未有借到款項，最終她接觸《河東獅吼2》的投資人余毓興，但否認有叫余做「契爺」，亦不清楚對方是否與張父認識，栢芝表示：「個個都話識我爸爸㗎啦！」
余毓興向栢芝提供4,000萬元後，要她簽訂為期數年的經理人合約，對於為何肯簽約，栢芝在庭上表示：「Why not？揾錢咋嘛」。原告方隨即指張栢芝早上才說過簽經理人「誠信最重要」，其說法似有矛盾。但栢芝解釋是余毓興「突然間咁勇猛衝出嚟」，願意向她提供4,000萬元，令她感到對方為人進取，成為經理人可以幫到她，所以才簽約。
余毓興指栢芝當年因「艷照門」而被拖累，提議她以「好媽媽」來重塑形象，她簽下2011年7月至2012年5月的《全球獨家經理人合約》，但余指控栢芝未有履行合約，故索償1276萬元。
余毓興曾任記者及經營自媒體，栢芝作供指余曾多次以傳媒力量作威脅，揚言若不配合工作便會「唱衰你」，她感嘆當年傳媒生態對藝人影響巨大，由於她怕事業被摧毀，因此不敢得罪余毓興，永遠留有合作空間。
而余為栢芝接洽內地節目《女神的新衣》時，報稱向電視台開價700萬人民幣，栢芝當時感到過低，但余稱已盡力叫價，所以她便答應拍攝，但後來得知電視台真實開價1,500萬人民幣。談及被「食價」時，栢芝一度哽咽，又指余曾經「消失咗幾年」、「仲要呃我話佢生cancer」，因此栢芝沒有報警。
律師指栢芝獲得4,000萬元，故配合了余的安排，但她即時反駁，表示以我性格，如果我唔鍾意做，哪怕你畀4個億我，我寧願無咗7層世紀大廈。」
案件編號：HCA 1227/2020
