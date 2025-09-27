張栢芝趕「撕拉片」尾班車行Y2K風 減齡20年真實狀態曝光

【on.cc東網專訊】藝人張栢芝近日在內地出席時尚活動睇騷，工作之餘也不忘拍攝小片段分享給粉絲，適逢今年內地娛圈掀起「撕拉片」熱潮，大多藝人都有拍攝，雖然熱潮已漸漸減退，不過一向敢於嘗試的栢芝亦趕在熱潮完結前，拍攝其獨特的千禧風「撕拉片」，並在社交平台派福利。

只見她一頭長攣髮，配上採用鮮艷及強烈色調的千禧年妝容，眼角的星星貼紙及大公仔圖案的貼身T恤更是點睛之筆，整體充滿「Y2K」風格，令她看上去更顯減齡，加上即使近鏡亦吹彈可破、無懈可擊的皮膚狀態，獲網友大讚：「這狀態，太抗打了，一直都在巔峰期」、「為啥沒有歲月的痕迹呢？」、「栢芝反正甚麼風格都能駕馭，甚麼造型都能消化很好」 、「這跟二十歲有啥差別 」、「這是真的凍齡」 、「我的天吶 這撕拉片放在明星堆也是神級別的。」

