新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
張栢芝「柳飄飄」少女孖辮造型驚喜現身林家謙演唱會！45歲零走樣保養秘訣：多忙也要保濕
「你根本不需擔心這世間怎想你，其實我說你已到夠完美」張栢芝亮相林家謙演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。林家謙與張栢芝合唱經典的《任何天氣》，瞬間令一眾8、90後回憶滿滿。
張栢芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型亮相，令不少有看《喜劇之王》的朋友都說「柳飄飄」要回來了！原來這部電影已經是26年前上映的作品，現在看回張栢芝還是跟以前一樣，凍齡超班，她的保養秘訣是什麼呢？
很少機會會看到張栢芝會出現在成為演唱會嘉賓，今次林家謙可以邀請到她坐陣，有不少樂迷都說家謙終極「自肥」，同時都為在場觀眾謀了福利。張栢芝雖然說自己「我紅得一首歌...」，但家謙馬上回應：「唔係囉，《一直掛念》，跟住《不一樣的我》，《棉胎》 ，大家都識你好多歌，你講嘅嘢唔成立呀﹗」
張栢芝亦補充指，「我希望每一分每一秒，都珍惜身邊所有嘢，好多嘢都唔係必然，我哋應該要活在當下同開心，珍惜所有自己愛嘅人。」接著就跟家謙一起唱《留給最愛的說話》。
今次張栢芝現身成為林家謙演唱會嘉賓，除了「全程投入來愛你」，她的美貌都成為Threads熱話，45歲的她依然狀態大勇，那緊緻又白滑的肌膚令人讃歎她的保養功力超班。張柏芝有在一個節目中有分享，在40歲之前沒有做保養的概念，都是純天然的去清潔與護膚，後來到了40歲，就發現真的要保養。
主持人問張栢芝，在那個時刻開始發現要保養，那方面覺得會覺得跟以前不同呢？張柏芝說：「生完我第三個兒子後，會覺得做任何東西、恢復都比以前慢。」關於日常保養，張柏芝分享會去美容院做Facial，而且每天都會用保濕面霜、美容儀去保養。哪怕多忙碌的生活，都會堅持每天保養。
