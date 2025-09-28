張棋惠9歲女兒捐零用錢！聽花蓮災情心疼

▲花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流重創，藝人張棋惠揪9歲女兒一起捐款給予幫助，而女兒二話不說直接從存錢筒掏錢出來，讓做媽媽的她超窩心。（圖／@windienikki IG）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖因樺加沙颱風帶來的巨大水量溢流，導致光復鄉遭泥流掩蓋災情慘重，為了幫助鄉民盡快恢復原來的生活，許多民眾捐款、送物資、前往當地的方式協助災民盡快重建，藝人張棋惠也趁機給9歲的女兒機會教育，沒想到女兒聽完後，直接從存錢筒中掏出現金要幫助受災的小朋友們，讓張棋惠相當感動。

張棋惠揪女兒一起捐款 為花蓮盡一份心力

張棋惠在社群發文寫下，多年前921地震時自己剛好在台中大里，學校的教室幾乎倒塌，不過即使發生了災害，台灣人依然會用著自己的方式愛著這片土地。因此她告訴女兒，「好多大人都去辛苦幫忙，我們沒辦法去，媽咪如果想要捐款給失去家的家庭們能趕快有新家，那妳想不想也一起？」

女兒聽完花蓮的狀況後，用著似懂非懂的表情問了張棋惠，「我存錢筒的錢能讓小朋友們買東西嗎？」張棋惠則耐心回應：「除了可以買東西，更可以讓他們趕快有溫暖的家。」而女兒聽完馬上衝去拿自己的存錢筒，從中拿了1500元給張棋惠，同時說著自己也可以幫忙，讓張棋惠感到溫暖又可愛。

▲張棋惠曬出捐款截圖，將女兒跟自己的好意送出。（圖／@windienikki IG）

張棋惠曬捐款明細 將女兒善意溫暖送出

最後，張棋惠也曬出了自己的捐款明細，透露自己將善款分開捐給了其他團體，希望自己跟女兒的小小力量，可以讓受災居民們儘速回到原本的家中，同時她也感謝其他提供協助的民眾們，「天佑台灣，天佑花蓮！再次謝謝所有超級有愛的台灣人們。」

