張欣宇宣布不參選換屆立法會選舉成直選第一人 五屆議員林健鋒決定不連任(羅家晴報道)

【Now新聞台】繼多名資深立法會議員表明不競逐連任後，現年73歲、做了五屆議員的經民聯林健鋒亦宣布不會參選新一屆立法會，而香港新方向的張欣宇宣布不尋求連任，是首位決定不參選的地區直選議員。

距離立法會提名期不足兩星期，再有議員宣布不競逐連任。現年36歲的張欣宇稱基於家庭原因，決定不參選下一屆立法會，他稱自己並非香港出生，但感恩能夠在這裡求學、成家及立業。

張欣宇就任議員前為港鐵站務經理及工程師，於2021年立法會選舉代表香港新方向出戰新界北地區直選，得到近2.9萬票晉身立法會。他當選後主力交通議題，曾在今年7月將軍澳綫延誤等多次港鐵事故到現場了解情況。張欣宇任內曾提出要增設門檻，確保粵車南下申請者具消費力，被前特首梁振英不點名批評他欠缺政治常識。

再有多一名70歲以上的議員亦「退下火線」，身兼行會成員的經民聯商界議員林健鋒宣布不參選新一屆立法會。做了五屆立法會議員的他，提及現時是香港經濟復甦的重要時期，除了想專注商界事務及與商界出外招商引資外，亦希望給業界青年才俊更多機會服務市民、香港和國家，強調今後會繼續通過不同平台為工商界發聲，以及為香港服務。

連同林健鋒，年屆「7字頭」的議員已經有5位宣布不會參選新一屆立法會，餘下7人包括新民黨的葉劉淑儀、黎棟國及自由黨易志明等仍未表態。另外，新思維社福界議員狄志遠及民建聯進出口界議員黃英豪亦已宣布不競逐連任。

