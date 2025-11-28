張沛樂DIY結他畫畫 寓意生命力與音樂共舞

【Now Sports】智利球星阿歷斯山齊士的女友日前宣佈懷孕，而且這個「秘密」已守了9個月。阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）的現任女友Alexandra Litvinova，是俄羅斯和烏克蘭的混血模特兒，日前在社交平台分享其孕肚，並寫道：「保守這個秘密9個月真的很困難。」「懷孕這件事，你既想與全世界分享，又想獨自承受。」她續謂：「現在秘密終於公開了，能夠談論它，分享這段旅程的點點滴滴，感覺太棒了。」事實上，Alexandra在3天前才上載了一張她和山神的合照，然後寫上「1+1=3」，已經為公開懷孕一事埋下伏筆。這也會是山神首做人父。36歲的他，飼養過兩隻金毛尋回犬Atom和Humber，一向將愛犬當成自己的兒子；他目前效力於西甲的西維爾，過去也曾為烏甸尼斯、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭及馬賽等踢波。

