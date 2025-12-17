宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
張秀賢不服破產令提上訴 官下令先交11萬保證金 違令即駁回上訴兼付訟費
前中大學生生會會長、元朗區議員張秀賢，因欠前考評局通識科委員會主席賴得鐘 14 萬元未還，2024 年 7 月被高等法院頒令破產。張不服提出上訴，並要求呈上新證據，賴則要求張先支付約 12 萬元訟費保證金。
上訴庭周三（17 日）就保證金頒下判詞，指張未能證明自己有力償還債務，如希望提出上訴，須於 30 日內先向法庭繳交 11 萬元保證金，若違令會被駁回上訴，另須支付訟費。
呈請人為賴得鐘、債務人為張秀賢，張沒有法律代表。訟費保證金一事，由高等法院上訴庭法官張澤祐、周家明處理。
張：有25萬元足以還債
判詞先交代案件背景，指賴得鐘曾向張借款合共 16 萬元，張其後還款 2 萬元，但仍欠下 14 萬元，賴遂於 2023 年 8 月入稟區域法院追討餘額，並於同年 11 月入稟高等法院要求頒令張破產。
2024 年 7 月，高院向張秀賢頒下破產令，認為張在法庭判定債務後一直沒按要求還款，符合法例中「無能力償付」的定義。約一個月後，張提出上訴，指自己有 25 萬元資金，有能力償還債務。
賴要求張上訴前先繳保證金
判詞指，債權人賴得鐘要求張在提出上訴前，先支付 122,800 元的訟費保證金，因認為張無力支付上訴所需訟費，又認為張勝訴機會不大。張在 2025 年 2 月提出反對，並要求加入新證據抗辯。
張秀賢則指，自己不懂法律，於破產令聆訊時亦無法律代表；他又指因身體不適缺席聆訊，最後被頒令破產並不公平。
張希望能在上訴時，呈上 2024 年 7 月聆訊當天獲發的醫生紙，以及能證明他與公司「Richwell Capital Limited」已簽署協議的文件。
翻查公司註冊處截至今年 10 月 31 日的資料，「Richwell Capital Limited」（富盈財務有限公司）為放債人牌照持牌人，其牌照於今年 8 月 16 日屆滿，正申請續期。
官令張須支付11萬保證金
上訴庭指審視證據後，認為張已被頒令破產，而破產管理官的信件，顯示張手上現金只有 8,291.11 元，不足以證明他有能力還款。
上訴庭又指，張本可於 2024 年 7 月破產令聆訊當日，證明他有力還款，但他未有出現，亦沒提交證明文件，認為張在原審時已有充分機會援引證據，未見原審法官犯下嚴重過失，最後拒絕張上訴時援引新證據。
上訴庭最後裁定，張秀賢須於 30 天內，先向法庭繳付 11 萬元訟費保證金，期間暫時擱置上訴。若張違反命令，上訴庭會駁回其上訴申請，並須支付 3 萬元訟費。
另外，就張申請援引新證據一事，上訴庭下令張須支付 1.5 萬元訟費。
