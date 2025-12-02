宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
張繼聰、周秀娜劇《小業主戰線》 火災前曾借宏福苑拍攝 ViuTV：劇組將重新調整拍攝安排
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成多人傷亡。今日threads上流傳，由張繼聰、周秀娜主演的ViuTV劇集《小業主戰線》，正是借用宏福苑拍攝，而題材就是小業主反抗法團圍標。今日（2日）ViuTV證實劇集曾於宏福苑進行拍攝工作，現決定重新調整拍攝安排。
由張繼聰周秀娜主演之《小業主戰線》，劇集內容講小業主反抗法團圍標，該通告中寫道：「法團收到ViuTV劇組的申請，擬於本年11月中旬至明年1月中旬在本苑拍攝電視劇集。劇組除在屋苑公眾地方進行拍攝外，亦希望能到4個單位內進行拍攝工作。」
ViuTV回應《Yahoo娛樂圈》指：「《小業主戰線》一劇早前曾於宏福苑進行拍攝工作。劇組仝人對火災事故深感悲痛，並向遇難者致哀及痛失家園的居民致以慰問。受事故影響及考慮到宏福苑居民的感受，劇組將重新調整拍攝安排。」
