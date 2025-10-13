張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣

【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛，忙不迭帶馬上帶Sparky往求診。

事後阿聰得悉意外的發生，純因有人未鎖好大門，以致「走狗」﹕「唉…主人嘅責任就係好好喺公眾地方睇住自己嘅狗仔，希望呢啲事永遠都唔好再發生。」談到Sparky的傷勢，他寫道：「多謝大家關心， Sparky仔要食藥，每日好好觀察傷口，因為其中一個傷口喺鼻，剃晒啲毛，個樣好可憐。」其實除了要照顧Sparky的傷口外，阿聰還要處理其心理狀況，協助牠日後重新跟別的毛孩接觸相處。

至於惡犬主人，阿聰指對方已感到十分抱歉：「雖然好痛心，對方嘅工人都係無心之失，最緊要唔好有下一次。我哋都唔打算追究。希望大家引以為鑑，好好睇住自己嘅狗仔，除非有牌，公眾地方，一定要戴好狗繩，希望所有嘅狗狗同人，可以和平快樂相處。」

