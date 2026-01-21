張繼聰謝安琪結婚19周年，愛情保鮮秘笈要有「儀式感」，網民評：頂爛市之鬼！

焦點

張繼聰謝安琪結婚 19 周年，瘋狂寵妻放閃網民評論指「頂爛市之鬼」！張繼聰謝安琪 2007 年結婚，育有一子一女生活美滿，最近張繼聰於社交媒體發佈結婚 19 周年「放閃相」，並指自己會「繼續努力爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批」，香港音樂製作人王雙駿 Carl 叔叔留言指「真係有人嬴到你咩？？」，超強「老公力」閃爆全網！

放閃照中謝安琪手執鮮花，飾以寫上「Happy Anniversary Kay <3」的閃亮霓虹燈。周年約會之夜張繼聰穿上帥氣的針織冷衫及牛仔闊邊帽，謝安琪則穿上超氣質全白半透視針織套裝，二人露出閃亮亮的幸福笑容，超甜蜜猶如初戀！

謝安琪登上 Viu TV 節目《晚吹戀講嘢》時，曾分享二人的「愛情保鮮秘訣」。每年結婚周年皆會隆重其事，張繼聰負責預約餐廳，謝安琪則會到髮廊化妝 set 頭，並會選擇「火辣辣」的低胸、大露背或高衩裙子，享受浪漫的約會之夜。連結

謝安琪更有分享張繼聰的肉麻事蹟，駕車回家途中，張繼聰突然叫謝安琪下車，並說「你落車，因為我無辦法專心揸車」，讓老婆心花怒放，果然是老公的天花板。網民紛紛指「比條生路其他男人行吓呀」、「學到嘢」、「好有儀式感」，難怪 19 周年依然甜甜蜜蜜！

