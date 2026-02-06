張繼聰演唱會2026丨2.9優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

張繼聰入行超過二十年始終堅持「歌手」的初心，宣布於4月於麥花臣舉行《WHAT’S NEXT LIVE 2026》演唱會，演繹多首不同時期的代表作及心水作品。演唱會門票將於2月9日起優先訂購以及於2月11日起公開發售。





張繼聰《What’s Next Live 2026》演唱會詳情

日期: 4月9日

時間: 8:00pm

地點: 麥花臣場館





張繼聰《What’s Next Live 2026》演唱會票價

$899 / $599元（全坐位）

張繼聰《What’s Next Live 2026》演唱會優先購票詳情

滙豐Mastercard優先預售門票

滙豐Mastercard優先持有人可於2月9日下午2時至晚上11時59分於Cityline優先訂票。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

Live Nation會員優先購票

Live Nation會員可於2月10日下午2時至晚上11時59分於Live Nation優先訂票。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Live Nation購票連結





張繼聰《What’s Next Live 2026》演唱會公開售票詳情

張繼聰《What’s Next Live 2026》演唱會門票將於2月11日下午2時在Cityline公開發售。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。





張繼聰《What’s Next Live 2026》演唱會座位表

更多資訊：