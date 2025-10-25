張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭

下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。

張致恒北上登台唱歌，其髮型怪異被質疑是戴假髮。（小紅書影片截圖）

現場觀眾拍下張致恒唱歌片段，畫面打上「廢柴老公」字樣，但不少網民支持張致恒落力賺錢養家。（小紅書影片截圖）

張致恒近日更有機會到內地登台，有網民拍到他在台上唱昔日拍檔關智斌的名曲《眼紅館》。雖然台下觀眾注意力分散，但張致恒仍落力表演，在台上走動時看來情緒高漲，更伸手與觀眾做出「心心」手型。片段其後在網上曝光，許多網民留意到張致恒的髮型甚不自然，烏黑的髮型像被完全定型，毫無彈性，而髮線看來亦很怪，故網民質疑是假髮，更有留言指「好特別的髮型，感覺光頭但又有頭髮，感覺好多頭髮又很光頭，為什麼？」。

張致恒近年出現髮線向上移情況，但頭頂的髮仍甚濃密。（IG@stevencheung）

回顧近年張致恒的照片，雖然出現髮線向上移，但頭頂的髮仍甚濃密，只是白髮蒼蒼很顯老。不過，許多網民都支持張致恒再次上台唱歌，更指其聲線仍算不俗，「其實歌聲仍然線上，哎，人一掉階層，就變成這樣了嗎？」、「揾食啫。不偷，不搶、不騙，有咩問題呢？」、「善良點吧，又沒有殺人放火，讓他養一下孩子吧」。對於張致恒終於不是只唱《死性不改》，有網民質疑「呢首歌系佢架咩？？？Kenny喎」，隨即有人指應該寛容對待，「唔好咁啦，佢都係Boyz ，佢要養4個仔」。