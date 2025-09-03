張致恒打風落雨轉做速遞員 40歲兩鬢斑白教人唏噓

貧賤夫妻百事哀，張致恒（Steven）由風光無限的人氣組合成員，到婚後不時因財困向網民公開借錢，多次無錢交租被迫遷的他，為養活4名兒子積極工作，由地盤工人到拉電纜工人，近日再轉做送貨，不放過每個賺錢機會。

日前工作中的Steven，在黑雨中落力搬運重型雪櫃，無懼淋到變落湯雞，又有網民野生捕獲Steven，穿上黑色背心及短褲胸前側孭袋，體力勞動工作消瘦不少，頸上圍了一條白色毛巾笑容滿面應允合照。他又在社交網限時動態上載照片，身穿物流公司衣服手上拿着貨件，為大型連鎖店送貨，望天打卦隨時出發寫下：「過雲雨，不停步，不停進步。」只見只有40歲的他兩鬢斑白，已現老態，更教人唏噓！

Steven當年與Kenny達顏值巔峰。

Steven一家六口好難捱。

Steven為搵食絞盡腦汁。