張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光

近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心，身為大男人的張致恒需另覓住處，一家人一度處於「分居」狀態。近月張致恒開始踏實做電器搬運工人賺錢，無論烈日抑或黑雨仍照開工，除了練就一雙「麒麟臂」，更因有了穩定收入而令生活得到改善，他日前在IG的限時動態，上載兒子做功課的照片，令新居環境曝光！

張致恒踏實做搬運工

新屋環境曝光

從張致恒的照片可見，兒子正在做數學科的功課，枱面只夠放功課簿，空間不算闊落，但書枱顯得新簇簇，四周及枱下都有置物櫃，令雜物擺放得井井有條，能夠盡用每寸空間。Steven早前透露被迫遷後，至近日覓得月租9000元的單位，一家人可以「團聚」住在一起。

張致恒做搬運工人後，捱得辛苦令頭髮和鬍子都漸漸變白，年僅40歲已像滄桑大叔，反觀昔日Boy'z拍檔關智斌已44歲，但狀態明顯年輕得多，可見張致恒為了賺錢養家，已顧不得去維持形象。