張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。
Steven透露早前舊租約到期後，因未能及時找到平價單位，故在社工建議下，太太及兒子曾入住庇護中心，但由於該處只能收容婦孺，作為大男人的Steven一度與妻兒分開居住，幸近日覓得月租9000元的單位，一家人可以「團聚」住在一起。
據雜誌報道，上星期暴雨連場，Steven被發現在黑雨期間繼續開工，而且未有穿上雨衣，冒雨搬動重型雪櫃，淋到「落湯雞」亦在所不計，他更滿足地表示「唔怕辛苦，呢份工令我搵到存在感」。從貨車落貨獨自搬雪櫃上唐樓，及後又要將舊雪櫃抬落樓再上貨車，難怪有網友目測Steven成功減肥，重現「麒麟臂」。
Steven稱感恩除基本薪金外，另有搬樓梯費及「貼士」可落袋，笑言可以有錢隔日買奶粉，更試過有客人老婆婆拍住膊鼓勵、額外俾貼士，甚至舀碗湯慰勞。最難得在逼遷關頭，獲新老闆仗義相助，預支薪金解決搬屋支出，Steven慶幸遇上有心人，而且工作環境跟同事相處愉快，可以繼續賺錢養家。
有操國語的網民在抖音發布影片，表示在中環目擊Steven開工一幕，留言指「不要過度追緬過去，不空耗焦慮未來，過好當下加油！每個人都輝煌過，今天的生活才是現實！」，而樓主身處在車內拍攝，見到前方的貨車車斗放滿電器及一箱箱貨物，Steven與同事一同搬貨，樓主又引用Boyz的名曲《死性不改》，指該首歌於千禧年時紅遍港澳等地，「這首歌有點寫照他（Steven）的人生」，但認為做搬運也好、明星也好，過好當下才是最重要，然後隔着擋風玻璃對Steven說：「加油！致恒哥！好起來的。」
