張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容

《中年好聲音3》張與辰奪亞軍後爆紅 原來早於21年前出道曾坦承整容

《中年好聲音3》亞軍張與辰（Vic）獲獎後爆紅，不過其實佢早於2004年以原名張祖誠喺馬來西亞出道，獲得首屆《大馬偶像》季軍，又曾赴香港參加亞視《亞洲星光大道》踢館賽，擊敗當屆冠軍羅力威，奠定不俗實力。2018年，改名為張與辰，並於2021年取得台灣永久居留權。直到2024年，張與辰參加TVB《中年好聲音3》憑獨特嗓音和舞台魅力勇奪亞軍，人氣和事業雙雙大躍進。

最近外界對張與辰容貌進化有所關注，張與辰坦言自己曾有容貌焦慮，因一雙欠缺神采嘅「朦豬眼」影響演藝機會。2009年生日時，首次表達希望變得更帥氣，並幽默表示希望整容醫生嘅收費可以便宜一點。2011年，張與辰正式接受雙眼皮手術，於出席記者會時被發現連鼻都變得筆直。經過恢復期後，張與辰信心大增，透露初時擔心手術會有後遺症，但當睇到新臉後感到滿意，坦承對提升事業有明顯幫助，代言和演出都變多，不但重新找回自信心，於舞台上亦比較放得開，更成為醫美中心代言人，

廣告 廣告

2014年，該醫美中心官網曾刊登一篇名為「改造不完美五官 張與辰演藝事業大躍進」嘅文章，完整記錄張與辰整容經歷。文章中，張與辰坦承：「我的雙眼皮、眼袋和鼻子都是整的。」指因為外貌唔夠出眾，曾影響工作機會。恰逢佢剛簽約嘅新公司為佢安排美容代言，經過仔細考慮並獲得家人支持，決定一試，希望改善外貌能助推事業發展。張與辰透露，整形過程交由專業醫生操作，原本計劃只做雙眼皮和抽眼袋，但因為佢嘅鼻樑過寬唔夠挺，醫生建議一併進行隆鼻。手術後，由於鼻子尚未完全定型，有一段時間內不能側躺，洗臉時亦需避免觸碰鼻部，拆線約一周後進行，一個月後外貌煥然一新，對改變非常滿意。

張與辰

張與辰

張與辰

張與辰

《亞洲星光大道》截圖

《亞洲星光大道》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！