張舉能指要求釋放某被告衝擊法治核心｜金價突破 4600 美元創歷史新高｜李龍基被指與第二任太太未離婚︱1 月 19 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 19 日星期一。廣東地區今日天色晴朗，但大家要留意了，一股冬季季候風將在明日逐漸影響華南沿岸，明晚氣溫會顯著下降至市區最低約 16 度。明早出門記得帶件外套，預計本週中後期天氣會持續寒冷，市區最低氣溫可能降至 11 度左右。

【今日重點新聞】

法律年度開啟典禮︱張舉能談黎智英案：要求釋放被告直接衝擊法治核心

【Yahoo新聞】終審法院首席法官張舉能今日在法律年度開啟典禮致辭，主動談及黎智英案。他指出，法庭裁決未必能令所有人滿意，但司法制度的優勢在於公開透明及恪守法律。對於有意見要求中止法律程序或提早釋放特定被告，張舉能批評這類要求直接衝擊法治核心，因為法治信念是無人能凌駕法律。他強調法庭判案僅著眼法律與證據，若欠缺實據指稱法官基於政治考量斷案是嚴重指控，並形容對「法治已死」的說法感到厭倦，強調香港法治穩固，不會因個別案件結果而動搖。

張舉能（資料相片）(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

黎智英案｜黎采指父親每次移送被裹黑布 「從頭到腳」遮蓋 斷絕與他人交流

【Yahoo新聞】壹傳媒創辦人黎智英的女兒黎采近日接受訪問，披露父親在獄中的生活細節。她聲稱黎智英在移送過程中，無論是去法庭還是淋浴，都會被「從頭到腳裹上厚厚的黑布」，令他無法與他人交流或看見他人。此外，黎采透露父親在獄中持續畫畫，但自 2022 年 9 月起被禁止寄出作品。她又提到父親為了讀福音書籍，曾要求開燈被拒，現時只能依靠囚室門上小窗透進的微光看書。針對黑布遮蓋的安排，懲教署尚未作出回覆。

天氣｜強烈冬季季候風殺到 周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度

【Yahoo新聞】天文台今日發出「特別天氣提示」，預告一股強烈冬季季候風將於明日逐漸影響華南。本港明日日間仍有陽光及乾燥，最高氣溫約 21 度，但隨着風勢增強，明晚氣溫將顯著下降。預計週三至週五天氣持續寒冷，市區最低氣溫跌至 11 或 12 度，新界地區會再低 2 至 3 度。隨後季候風將被偏東氣流取代，週末氣溫會稍為回升，但早晚依舊清涼。

【今日重點財經新聞】

金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？

【Yahoo財經】受到避險需求推動，國際金價在亞洲時段再次破頂，突破 4600 美元大關，銀價亦創下歷史新高。美國總統特朗普近期要脅對北約 8 國實施額外關稅，以逼使達成收購格陵蘭的交易，令市場避險情緒升溫。本港各大金舖與銀行的即日報價亦受波動影響，不論是實物金條、銀行紙黃金還是傳統飾金，價格均維持在高位。

美股升勢擴散 好友信心再增強

【Yahoo財經】市場對人工智能主題的熱情持續，但美股升勢已開始擴散至科技股以外的板塊。過去兩週，工業、能源及必需品股份表現優於大市，小型股羅素 2000 指數年初至今累升 8 %，明顯跑贏標普 500 指數。分析指出，市場正出現資金輪動，投資者在科技股獲利後轉向多元化配置。此外，台積電亮麗的業績亦強化了市場對 AI 周期加速的信心。

買起港樓｜2025 年 1.4 萬宗內地客買樓 成交額 1410 億 創歷史新高

【BossMind】內地買家成為本港樓市重要動力。數據顯示，去年姓名以普通話拼音登記的買家成交近 1.4 萬宗，按年增加兩成，涉資金額達 1410 億元，成交量與金額均創歷史新高。在去年 12 月，相關成交錄得 1410 宗，創 5 個月新高。其中啟德區最受追捧，一手成交中約一半為普通話拼音買家；黃竹坑站港島南岸亦錄得大量成交。業內人士預期，隨著減息刺激及「北水效應」，今年成交宗數有望突破 1.5 萬宗。

【今日重點娛樂新聞】

75 歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞

【Yahoo娛樂圈】李龍基與王青霞分手後再起波瀾。YouTuber「導遊哥哥」近日爆料，展示疑似李龍基與第二任太太「阿霞」於 1998 年結婚的截圖，指其在內地的婚姻關係至今仍然有效，並未辦理離婚手續。爆料者質疑李龍基口聲聲要迎娶王青霞只是謊言，實際上並無意聯姻，更揶揄其為「失德基」。這意味著李龍基與王青霞交往期間，雙方可能都處於未離婚狀態。

李龍基繼被稱為「計算基」後，因被指從未跟第二任妻子離婚，故被揶揄是「大話基」。（網上圖片）

76 歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死

【Yahoo娛樂圈】資深藝人陳百祥近日在社交平台展示大腿瘀黑傷勢，原來是運動導致微絲血管爆裂。他笑稱自己 70 多歲仍像「鐵人」，對傷患處之泰然。阿叻在訪談中更大談豁達生死觀，表示自己無兒無女、無甚牽掛，對生老病死看得很開，甚至表示支持安樂死。不過他強調目前生活如意，暫時仍會盡情享受生活。

Mandy Lieu 突發現身香港街頭 曾盛傳獲 3 億分手費移英打理莊園

【Yahoo娛樂圈】定居英國多年的 Mandy Lieu 日前驚喜現身九龍灣街頭。她以全黑西裝外套配過膝長靴的俐落打扮亮相，展現修長美腿。自 2019 年與周焯華分手後，盛傳她獲得 3 億元分手費，並斥資 2 億元在英國購入大型農場打造有機莊園，過著低調的農耕生活。是次低調返港，外型依然保持優雅性感，引起不少市民關注。